Osimhen c'est 200 millions, le PSG pris à la gorge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Harry Kane ayant donné son accord au Bayern Munich, le PSG doit se tourner vers Naples pour négocier la signature de Victor Osimhen. Le patron des champions d'Italie connaît le business et il fait exploser le prix de son buteur vedette.

Priorité numéro du Paris Saint-Germain pour venir renforcer son attaque, Harry Kane n’a jamais semblé aussi proche d’un départ de Tottenham. Mais, sauf retournement de situation, si le buteur anglais quitte les Spurs, ce sera pour rejoindre le Bayern Munich, Kane ayant prévenu le club allemand qu’il était d’accord pour signer si une solution était trouvée avec Daniel Levy. Pour le PSG, il est inutile de perdre du temps dans ce dossier, Luis Campos ayant constaté l’an dernier avec Robert Lewandowski, qu’il ne fallait pas trop tergiverser sous peine de se rater en fin de mercato. Les champions de France ont donc un plan B, il s’agit de Victor Osimhen, l’attaquant nigérian de Naples. Auteur de 31 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien joueur du LOSC a pris de la valeur. Et, du côté du Napoli, Aurelio de Laurentiis le sait bien.

Osimhen a porté Naples cette saison

Le président des champions d'Italie est à la fois dur en affaires, mais aussi très rusé. Il connaît parfaitement la situation du Paris Saint-Germain, et savoir que le club français est en quête d'un buteur lui donne un appétit énorme. La valeur de Victor Osimhen est fixée à 120 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais De Laurentiis réclamait en début de mercato 180 millions pour son attaquant vedette. L'inflation est visiblement galopante à Naples, puisque désormais le boss du club de la troisième plus grande ville d'Italie exige 200 millions d'euros. Selon la Gazzetta dello Sport, alors que des négociations devaient débuter entre Aurelio de Laurentiis et Roberto Calenda, l'agent de Victom Osimhen, pour une prolongation, tout a été mis en pause afin de ne pas interférer en cas de transfert.

Si le Bayern Munich et le PSG, les deux favoris, renonçaient, Naples compte sur Manchester United pour éventuellement tenter sa chance. En attendant, l'attaquant de 24 ans ne se prend pas la tête avec son avenir, sachant pertinemment que son président devra probablement faire un effort si un club vient frapper à la porte de son bureau. Actuellement en vacances au Nigéria, où on l'a vu participer à un tournoi de foot entre amis, Victor Osimhen a déjà fait savoir qu'il reviendra sans problème à Naples, n'ayant pas l'intention de se livrer à un quelconque bras de fer. Il est vrai qu'à deux ans de la fin de son contrat, il a des atouts et notamment le fait de ne pas encore avoir prolongé avec le club italien.