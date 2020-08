PSG : Réunion Tuchel-Leonardo, ça va être chaud !

Dans : PSG.

Demi-finale et finale, Mauro Icardi a regardé les deux matchs les plus importants de l’histoire du Paris Saint-Germain depuis le banc de touche.

Une situation impensable quelques jours plus tôt. L’attaquant argentin venait en effet d’être acheté pour 50 ME à l’Inter Milan, sortait d’une saison globalement positive, même si les dernières semaines avaient été moins convaincantes, et surtout, le départ d’Edinson Cavani lui laissait totalement le champ libre. Mais même en finale quand son équipe était menée d’un but, Thomas Tuchel a préféré faire rentrer Eric-Maxim Choupo-Moting, certes mis en avant avec son but face à l’Atalanta, au lieu de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Un véritable camouflet pour Icardi, qui n’a pas bronché, mais doit certainement se demander ce que vont être ses prochaines saisons s’il est si loin dans la hiérarchie aux yeux de son entraineur. Mais pour L’Equipe, cette guerre a aussi une autre explication. Il s’agit d’un véritable bras de fer que se livrent Thomas Tuchel et Leonardo.

L’entraineur allemand sait bien que sa place en finale de la Ligue des Champions renforce sa position au sein du club, même si on ne sait jamais avec le PSG, et notamment son pouvoir de décision sur les transferts. Avec cette mise au placard d’Icardi, une recrue voulue et imposée par Leonardo, il démontre qu’il a le dernier mot sur le secteur sportif, et doit être plus écouté. Le quotidien sportif assure ainsi que la prochaine réunion entre les deux hommes sera chaude, sachant que Tuchel va demandé à être impliqué dans la construction de l’équipe, et avoir son mot à dire sur chaque transfert. Un bras de fer où Leonardo comme Tuchel devront mettre de l’eau dans leur vin, pour éviter le désastre qu’avait représenté la collaboration silencieuse entre Antero Henrique et les entraineurs parisiens, avec des incohérences qui se sont payées pendant longtemps.