Osimhen au PSG, Naples attend l'offre fatale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le dossier Harry Kane entre dans sa dernière ligne droite, la piste qui mène le PSG à Victor Osimhen est moins chaude. Pourtant du côté de Naples, on admet que l'attaquant peut encore partir si une offre à la hauteur des attentes du champion d'Italie.

Naples continue sa préparation estivale, et ce lundi le Napoli de Rudi Garcia affrontera la SPAL en match de préparation. Pour cette rencontre, l’entraîneur français, qui a succédé à Luciano Spalletti, compte sur Victor Osimhen, la star nigériane des champions d’Italie. A ce stade de la saison, et malgré les rumeurs qui ont envoyé l’ancien Lillois au PSG, à Manchester United ou bien encore au Bayern Munich, l’attaquant de 24 ans est toujours dans l’effectif napolitain et prépare sereinement la saison 2023-2024.

Il est vrai qu’en fixant le prix de son buteur à 200 millions d’euros, Aurelio de Laurentiis a frappé fort. Interrogé en marge de ce match amical sur l’éventuel intérêt du Paris Saint-Germain pour Victor Osimhen, Rudi Garcia n’a pas caché que la situation lui échappait totalement, même si forcément il compte sur celui qui a marqué 50 buts en 83 matchs de Serie A sous le maillot du Napoli. En rejoignant Naples, le coach français était bien conscient que ce dossier pourrait perturber la préparation estival, et c'est évidemment le cas.

Osimhen, Naples et le PSG, le doute habite Rudi Garcia

L’ancien entraîneur de l’OL et de l’OM, pour ne citer que ces clubs, a des certitudes, mais également des doutes, au sujet de Victor Osimhen. « S’il y a un danger de voir Osimhen au PSG ? J’espère qu'il restera à Naples. Il est sous contrat et tout le monde est calme, mais il ne faut jamais dire jamais dans le football. Je suis confiant, car il veut rester », a répondu, au micro de la RAI, Rudi Garcia au sujet de son attaquant vedette. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain ne paraît plus réellement s'activer concernant le buteur international nigérian, sans que l'on sache si cette piste est définitivement enterrée compte tenu du prix délirant exigé par le propriétaire de Naples. Car il est évident que si le dossier Harry Kane capote, Dusan Vlahovic ne peut sérieusement pas être la seule réponse en cas de départ de Kylian Mbappé.