Osimhen au PSG c'est non, il préfère Zambo-Anguissa

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG sera l'un des acteurs majeurs du mercato. Parmi les joueurs appréciés par le club de la capitale, on peut citer Victor Osimhen, qui régale cette saison sous les couleurs du Napoli.

Les fans et observateurs du PSG attendent le club de la capitale au tournant en cette fin de saison. Les Franciliens ont une Ligue 1 à aller chercher. Mais depuis le début de l'année 2023, Paris en est déjà à 7 défaites. Du coup, le flou le plus total règne et les avenirs de Luis Campos et Christophe Galtier ne sont pas encore assurés. Les deux hommes travaillent pourtant déjà sur le prochain mercato estival du PSG. Et les noms ne manquent pas. Parmi les joueurs que les champions de France espèrent récupérer, on peut citer Victor Osimhen. En feu à Naples, le Nigérian a planté 25 buts en 29 matchs avec le club italien depuis le début de la saison. Très courtisé, il devrait recevoir une belle offre du PSG. Pourtant, même si son profil reste très intéressant, il ne fait pas encore l'unanimité parmi les observateurs. Selon Jonatan MacHardy, Osimhen ne doit pas être une priorité, qui plus est à Naples, où d'autres joueurs mériteraient le coup d'oeil.

Osimhen au PSG, attention au piège

Nigerians, we need to make this picture of Victor Osimhen go viral. Few strikers in the world have a better leap than him 🔥 pic.twitter.com/EEHyTMxCTY — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) March 15, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet soufflé le nom du joueur camerounais, André-Franck Zambo-Anguissa aux Franciliens plutôt que Victor Osimhen. « Si je suis le PSG, je vais plus chercher Zambo-Anguissa que Osimhen au Napoli. Je sais que ça va en faire hurler certains, mais c'est au niveau des besoins. Le PSG en a plus besoin dans cet effectif. Il y a aussi Kim Min-jae en défense centrale pour jouer derrière », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, au fait des carences de l'effectif francilien et qui sait que le club de la capitale devra en priorité recruter au milieu de terrain et derrière cet été. Pour l'instant, énormément de noms sont annoncés dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Mais le milieu de terrain ne semble pas le chantier prioritaire aux yeux des dirigeants parisiens pour le moment.