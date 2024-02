Le PSG veut Osimhen, Naples accepte avec plaisir

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Contraint de rebâtir son effectif pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain considère Victor Osimhen comme un potentiel successeur de Kylian Mbappé. Le plus dur sera de convaincre l’attaquant nigérian, Naples ayant déjà validé le départ de son buteur cet été.

Après l’annonce de Kylian Mbappé en interne, le Paris Saint-Germain ne le suppliera pas de rester. Le club de la capitale a accepté le départ de son attaquant en fin de contrat cet été. Pour la direction francilienne, l’objectif est de construire un effectif suffisamment compétitif pour compenser la perte du Bondynois. Il faudra notamment recruter un avant-centre de classe mondiale. Et parmi les pistes à l’étude, le conseiller Luis Campos a un faible pour Victor Osimhen. Rappelons que le Portugais était déjà à l’origine de sa signature à Lille en 2019.

Un départ déjà acté

Ce lien représente forcément un avantage sur ce dossier simplifié par Naples. En effet, le Paris Saint-Germain n’aura pas à convaincre le Napoli de libérer son attaquant. Victor Osimhen a certes prolongé jusqu’en 2026 en décembre dernier. Mais c’était apparemment pour mieux partir cet été si l’on en croit Aurelio De Laurentiis. « On savait comment ça allait se terminer, sinon les négociations pour sa prolongation n'auraient pas pris autant de temps », confiait le président napolitain, qui a déjà acté le départ de l’international nigérian cet été.

A priori, il n’y aura pas de revirement de situation. Le média italien Calciomercato parle de tensions entre l’ancien Lillois et ses supérieurs. Dans le dernier épisode en date, Victor Osimhen n’a rien fait pour accélérer son retour de la CAN malgré les tentatives de son club. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain aura les faveurs de l’avant-centre. On sait que le Napolitain rêve d’évoluer en Premier League où Manchester United et Chelsea font partie de ses courtisans. Mais le pouvoir de persuasion des Parisiens n’est plus à démontrer.