On sait enfin qui a refusé Osimhen au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato s'est terminé et le Paris Saint-Germain n'a finalement pas fait signer Victor Osimhen. On sait désormais pourquoi le PSG n'a pas voulu de l'attaquant nigérian resté à Naples.

Aurelio de Laurentiis, le puissant propriétaire du Napoli, ne pensait pas que le mercato allait se finir comme cela concernant son attaquant vedette. Car après avoir recruté Romelu Lukaku à la demande d'Antonio Conte, le dirigeant du club italien pensait bien pouvoir vendre Victor Osimhen au PSG, à Chelsea ou à un club saoudien. Mais finalement, le buteur restera à Naples, sauf si d'ici lundi, et la fin du mercato en Arabie Saoudite, il se décide à accepter une offre qu'il a toujours refusée. Du côté du Paris Saint-Germain, nombreux sont les supporters qui se demandent si leur club favori n'a pas fait une énorme erreur en ne recrutant pas un buteur supplémentaire après le départ de Kylian Mbappé. Victor Osimhen semblait avoir le profil idéal pour venir marquer des buts sous le maillot des champions de France. Mais un homme s'y est opposé.

Luis Enrique avait fait son choix au PSG

Au lendemain de la fin du mercato, L'Equipe révèle que lorsque la possibilité de faire signer Victor Osimhen lui a été proposé, Luis Enrique s'y est opposé. Et décidé à respecter les exigences techniques de son entraîneur, Nasser Al-Khelaifi n'est cette fois pas passé outre cette demande de Luis Enrique. Dans le passé, le président du Paris Saint-Germain avait parfois fait signer des joueurs de sa propre initiative, mettant en porte-à-faux ses entraîneurs, mais cette fois le dirigeant qatari du PSG a donc suivi la demande de son coach, et aucune offre n'a été transmise à Naples pour le buteur nigérian de 25 ans. Ce dernier n'attendait pourtant qu'un signe du club de la capitale, mais ce signe n'est jamais venu et Osimhen a donc tout simplement décidé de rester à Naples, malgré la concurrence de Lukaku et après des négociations très tendues, qui n'ont pas abouti, vendredi avec Chelsea et Al Ahli.

🚨🔵 Deal completely OFF for Victor Osimhen.



No agreement with Chelsea and #CFC delegation now leaving Napoli.



If nothing happens from Saudi next 3 days, Osimhen will stay at Napoli but he’s NOT gonna be part of the first team squad.



Relationship currently completely broken. pic.twitter.com/XEF5j6Y2To — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024

La presse italienne est en convaincue, Victor Osimhen, qui a encore deux ans de contrat avec le club de Campanie et un salaire de 11 millions d'euros par an, risque de payer au prix fort son attitude et celle de son agent. En effet, le buteur de Naples paraît promis à s'installer dans les tribunes en ce début de saison, même si on voit mal Antonio Conte se passer pendant un an d'un tel joueur. Mais il y a une certitude dans ce dossier, c'est que tant que Luis Enrique sera au PSG, on ne verra pas l'ancien lillois sous le maillot des champions de France. Une décision que l'entraîneur espagnol a décidé d'assumer, on verra si les résultats du Paris SG lui donnent raison.