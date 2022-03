OL : Paqueta au PSG, objectif numéro 1 !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent donner un petit coup de neuf à l'effectif de leur club durant le prochain mercato. Et leur priorité numéro 1 serait actuellement du côté de l'Olympique Lyonnais.

Au PSG, c’est évidemment le dossier Kylian Mbappé qui focalise toutes les attentions, l’avenir de la star française étant déterminant pour l’avenir du club de la capitale. Mais selon L’Equipe, et sans même si Mauricio Pochettino sera toujours entraîneur en 2022-2023, le prochain marché des transferts devrait permettre à Leonardo d’apporter du sang neuf au sein d’un effectif qui commence un peu à se scléroser. Parmi les joueurs que le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain souhaite voir partir, il y a Angel Di Maria. L’ailier argentin a lui clairement le désir de continuer en France, mais les dirigeants du PSG ne seraient pas du tout du même avis, les performances de Di Maria depuis le début de saison n’étant pas vraiment à la hauteur. Arrivant à la fin de son contrat, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester en est à sa septième année à Paris, mais s’il a une option pour prolonger d’un ou deux ans son engagement, il faut également que la direction parisienne valide cette option et ce n’est pas le cas. Une situation qui ne serait pas du goût du joueur de 34 ans, lequel pense savoir pourquoi on le pousse poliment vers la sortie du côté du Parc des Princes.

Lucas Paqueta de Lyon au PSG, Paris prêt à faire une offre

José Barroso et Damien Degorre expliquent que c’est désormais un secret de Polichinelle, Leonardo adore le profil de Lucas Paqueta. Et si certains supporters lyonnais pensaient que cet intérêt dévoilé juste avant le match OL-PSG n’avait pour but que de déstabiliser le club de Jean-Michel Aulas, la réalité est que Paris veut réellement le joueur brésilien et fera tout pour convaincre le président de Lyon de lui vendre au prochain mercato. Les choses pourraient d'autant plus facilement se faire que l'ancien Milanais serait clairement tenté de signer au Paris Saint-Germain, et qu'en plus l'actuel leader de la Ligue 1 a bien évidemment les moyens financiers de recruter Lucas Paqueta en faisant une offre que l'Olympique Lyonnais ne pourra pas refuser. Le récent départ de Bruno Guimarães qu'aucun joueur n'était invendable, si l'on met le prix.