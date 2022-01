Lucas Paqueta au PSG, son agent brise le silence

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que Leonardo s’intéresse à lui pour le futur du Paris Saint-Germain, Lucas Paqueta se sent bien à l’Olympique Lyonnais, où il va finir la saison malgré les rumeurs de départ.

Même s’il connaît quelques difficultés depuis que Juninho a annoncé son départ au sein du club rhodanien, Lucas Paqueta a quand même réalisé une très bonne première partie de saison. Maître à jouer de l’équipe de Peter Bosz, l'international brésilien a marqué sept buts et délivré quatre passes décisives en 22 matchs. De belles statistiques qui montrent que le joueur de 24 ans a encore franchi un cap. Une donnée que Leonardo n’a pas loupé. Puisque selon les dernières informations de L’Equipe, le directeur sportif du PSG a coché le nom de Paqueta pour le prochain mercato estival. À la recherche d’un milieu de terrain complet, le dirigeant brésilien pense que Paqueta est l’homme idoine. En même temps, l’amour de Leonardo pour Paqueta n’est pas nouveau. Puisque c’est lui qui l’avait fait venir au Milan AC en provenance de Flamengo en janvier 2019, avant de tenter de le recruter au PSG à l’été 2020. Rebelote dans quelques mois ? Possible, mais en attendant, Paqueta est bien à Lyon et il ne partira donc pas cet hiver.

« Quelqu’un a mis tout cela ensemble pour générer cette spéculation »

En effet, selon les dires d’Eduardo Uram, Paqueta n’a pas du tout été contacté par le PSG ou Leonardo au cours des premiers jours de ce marché d’hiver. « Ce n’est pas à l’ordre du jour, cela n’existe pas ! La seule chose qui est vraie c’est que Lucas est en très grande forme. Il joue très bien. D’ailleurs, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Leonardo le connaît très bien, depuis Flamengo. Quelqu’un a mis tout cela ensemble pour générer cette spéculation. Mais il n’y a aucun appel. Rien sur mon téléphone, rien à Lyon », a lancé l’agent de Paqueta sur RMC. Quoi qu’il en soit, le Brésilien sera bien sur la pelouse du Groupama Stadium de l’OL pour affronter le… PSG dimanche prochain dans le premier choc de l’année 2022 en L1. Une rencontre lors de laquelle Paqueta aura à coeur de briller, pour continuer de marquer des points dans l’esprit de Leonardo.