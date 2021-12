Des hooligans du PSG ont frappé lors de Paris-Lyon

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est une théorie née dans la foulée des incidents du match Paris FC-OL, des Ultras du PSG auraient participé aux graves incidents lors du match de Coupe de France.

Cela n’excuse en rien la présence dans les rangs des supporters lyonnais de gens cagoulés et armés, mais cela explique peut-être que tout soit parti en sucettes aussi rapidement et aussi violemment dans les tribunes du stade Charléty vendredi soir lors du match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l’Olympique Lyonnais, des Ultras du PSG, bannis du Parc des Princes, auraient été repérés lors des incidents. Le président du PFC avait confié, après l’arrêt du match, que Jean-Michel Aulas avait évoqué la présence de supporters du Paris Saint-Germain comme un des motifs de l’explosion de violence dans le parcage de l’OL. Bien évidemment, cela a été pris comme une manière de se dédouaner de la part du président de l’Olympique Lyonnais, mais finalement c’était peut-être la réalité.

Des Ultras du PSG repérés près de Charléty

En effet, ce samedi, plusieurs sources, dont RMC et Canal+, confirment la présence autour du stade des supporters du PSG mis au placard depuis l’application du plan Leproux. Une version que @Pierre_B_y, fan du Paris SG et avocat, a confirmé la présence de supporters extérieurs aux deux clubs concernés par ce match: « Il y a des échos selon lesquels les Lyonnais se sont fait attaquer par des hools cagoulés et non concernés par la rencontre PFC - OL. Les mêmes échos indiquent qu'en l'absence de dispositif de sécurité suffisant, les Lyonnais n'auraient pas lésiné pour se défendre. Ça ne justifie pas, pour autant, le fait que des mecs du parcage en seraient ressortis avec des cagoules et les ceintures à la main pour fracasser au hasard un public familial qui est la principale victime de ces incidents insupportables et inacceptables ». Selon RMC, les supporters parisiens en question seraient d’anciens indépendants du Virage Auteuil et de la Karsud (KSD). Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux montre également des individus qui attaquent le parcage lyonnais avec notamment un nunchaku.