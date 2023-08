Officiel ‍: Neymar signe à Al-Hilal, le PSG lui rend hommage

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après 10 années passées en Europe, dont les 6 dernières saisons au PSG, Neymar rejoint Al-Hilal contre un chèque de 90 millions d'euros. Le Brésilien signe en Arabie saoudite pour deux saisons.

C'est un transfert qui était attendu, surtout par le Paris Saint-Germain, qui désirait se séparer du joueur le plus cher jamais acheté dans le monde, avec 222 ME lâchés pour le faire venir du FC Barcelone en 2017. Depuis, en dehors d'un bon parcours jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2020, ses performances n'ont jamais répondu aux attentes et son comportement extra-sportif a aussi beaucoup focalisé l'attention en dehors des terrains. En plus de cela, le numéro 10 brésilien a multiplié les problèmes physiques, se blessant plusieurs fois gravement, dont trois opérations lourdes au pied ou à la cheville. La dernière en date a sonné le glas de son passage au PSG, où il n'aura disputé que 50 % des matchs, tout en touchant un salaire colossal que le Qatar a fini par regretter de lui avoir donné.

Un accord avec Al-Hilal avait rapidement été trouvé ces dernières journées, avec un transfert pouvant dépasser les 100 ME avec bonus, et un salaire en or pour le Brésilien, qui va continuer à être l'un des joueurs les mieux payés au monde, mais avec un salaire revu à la norme saoudienne. Dans son nouveau club, Neymar va notamment Ruben Neves, Koulibaly, Milinkovic-Savic, Malcom ou Marega, et peut-être même Marco Verratti prochainement.

L'hommage de Nasser Al-Khelaïfi

Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal.

En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club.



Le Paris Saint-Germain remercie @neymarjr, une légende du Club. ❤️💙#ObrigadoNey — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2023

De son côté, le PSG a voulu rendre hommage à son numéro 10 dans son message d'adieu. « En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club. Durant les six ans qu’il a passés dans la capitale, l’attaquant brésilien a affolé les compteurs (118 buts en 173 matches), faisant de lui le quatrième meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Au-delà des statistiques, il aura fait vibrer le public du Parc des Princes grâce à des exploits techniques dont il a le secret », a livré le PSG, avant que son président Nasser Al-Khelaïfi ne prenne la parole. « Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure », a livré le dirigeant qatari, qui a tout de même largement poussé Neymar dehors, mais semble avoir désormais le sourire en le voyant partir.