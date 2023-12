Officiel ‍: Le PSG prolonge Presnel Kimpembe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sérieusement blessé et sur le point de subir une deuxième opération, Presnel Kimpembe va passer une saison blanche, et connaitre 18 mois sans jouer avec le PSG ou l'équipe de France.

Une absence qui coïncide également avec la fin de son contrat avec le PSG, et aurait pu lui faire traverser une période compliquée sans club et sans certitude sur son état de forme. Ce ne sera pas le cas car le PSG a annoncé la prolongation de son défenseur central champion du monde. Presnel Kimpembe bénéficie ainsi d’une marque forte de confiance de la part du club de la capitale, qui n’est pas certain de retrouver son soldat à son meilleur niveau non plus. Mais il a signé et se retrouve désormais sous contrat jusqu’en juin 2026. « Aujourd’hui est une journée particulière pour moi. J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai décidé de signer la prolongation de mon contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2026 », a confirmé le défenseur central, pur produit du club parisien et qui va donc y rester au moins jusqu’à ses 30 ans.