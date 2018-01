PSG : Emery demande un coup de pouce au boss du mercato

Dans : PSG, Mercato.

Depuis l’été dernier et le remplacement de Patrick Kluivert par Antero Henrique, les choses sont limpides en ce qui concerne l’organigramme parisien.

Le dirigeant portugais s’occupe de l’ensemble du secteur sportif et des transferts, avec une certaine réussite indéniable en quelques mois seulement. Ce mercato hivernal sera moins fou, mais le recrutement d’un milieu défensif est tout de même sur toutes les lèvres. Et notamment celles d’Unai Emery, régulièrement interrogé à ce sujet en conférence de presse. Si l’entraineur espagnol aime botter en touche en rappelant qu’il n’est pas le responsable du mercato, il tient aussi à donner son avis, et a fait savoir, alors qu’on parle beaucoup de l’arrivée de Lassana Diarra, que son équipe devait se renforcer.

« Je suis très content avec les joueurs que j'ai. Après on va voir si on a besoin d'un 6. A mon avis oui. Mais c'est à Antero Henrique de voir cela. Pour le mercato, c'est Antero Henrique qui gère cela, même si mon avis compte », a expliqué le coach du PSG, qui n’a visiblement pas envie d’être juste au poste de milieu défensif pour la suite de la saison et notamment la confrontation avec le Real Madrid en Ligue des Champions.