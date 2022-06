Officiel : Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après plusieurs fuites sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Mis en avant par Kylian Mbappé et par Marquinhos, cette tunique reprend les couleurs historiques du PSG, dont les sponsors principaux sont Qatar Airways ainsi que GOAT. La tenue parisienne allie « tradition et modernité » selon le club de la capitale, qui a d’ores et déjà mis en ligne le nouveau maillot sur sa boutique officielle.