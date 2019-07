Officiel : Le PSG déclare une guerre XXL à Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est un invraisemblable coup de théâtre qui s'est produit ce lundi soir au Paris Saint-Germain, puisqu'au premier jour de la reprise de l'entraînement pour Thomas Tuchel et ses joueurs, le club de la capitale a officiellement constaté l'absence de Neymar, qui devait être présent avec ses coéquipiers. Et dans un communiqué, le PSG annonce des sanctions contre sa star brésilienne, la guerre est désormais déclarée entre Neymar et les dirigeants du club de la capitale.

« Ce lundi 8 juillet, Neymar da Silva Santos Junior était convoqué pour la reprise des activités du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent », annonce, dans un communiqué qui va faire un bruit énorme, le Paris Saint-Germain. Du côté du Qatar, on ne rigole plus et c'est probablement le premier épisode d'un feuilleton infernal qui débute entre Neymar et le PSG.