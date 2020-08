Officiel : Jonathan David signe à Lille jusqu'en 2025

Dans : PSG.

Le LOSC a officialisé ce mardi soir la signature de l'attaquant international canadien Jonathan David jusqu'en 2025.

Attendue depuis plusieurs jours, la signature de Jonathan David, qui évoluait à La Gantoise, est désormais officielle. « Je suis très content. J'ai beaucoup attendu cette journée, et c'est un plaisir d'être un Dogue aujourd'hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le Président, Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs. Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait. Je suis un joueur qui sait se placer sur le terrain. J'aime jouer avec mes qualités : la technique et la vitesse notamment. J'ai hâte de rencontrer les supporters. Allez le LOSC ! », a lancé l'attaquant canadien.

« Nous sommes très fiers d’accueillir aujourd’hui Jonathan David, un grand talent qui a déjà démontré à son jeune âge tout son potentiel et ses nombreuses qualités au sein du championnat belge. Il s’agit d’un joueur qui dispose de grandes qualités physiques, techniques mais aussi mentales, qui le rendent particulièrement vif, agile et décisif. Jonathan est un garçon très intelligent qui, j’en suis sûr, s’intégrera parfaitement au style de jeu du LOSC et du championnat France. Nous le remercions d’avoir fait le choix de rejoindre notre projet et lui souhaitons la meilleure réussite sous notre maillot », a indiqué, de son côté, Marc Ingla, le CEO du LOSC. Pour ce transfert on évoque un montant total, bonus inclus, dépassant les 30ME, un record pour Lille.