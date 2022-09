Officiel : Gavi prolonge au Barça avec une clause anti-PSG

Le Barça veut déjà préparer son avenir ! Ces dernières heures, le club catalan a d'ailleurs prolongé son crack Gavi jusqu'en 2026.

A Barcelone, on sort d'un mercato estival mouvementé. La direction du club n'a pas hésité à mettre la main au portefeuille pour se renforcer. Une politique très décriée, alors que le Barça connait dans le même temps des difficultés économiques importantes. Qu'à cela ne tienne, les Catalans comptent avancer en force et continuer d'envoyer des messages clairs à la concurrence. Ces dernières heures, le Barça a annoncé la prolongation de contrat de sa pépite Gavi. Le milieu de terrain espagnol, âgé de 18 ans, est désormais lié à son club jusqu'en 2026. Et pour être certain de ne pas se faire voler son joueur, la direction blaugrana a décidé d'instaurer une clause libératoire démentielle pour racheter l'Espagnol. Le PSG est prévenu...

𝗚𝗮𝘃𝗶, 𝗰𝘂𝗹𝗲𝗿 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲!



📌 The renewal event will be this Thursday at 6 p.m. at Spotify Camp Nou. We'll see you there!