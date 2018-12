Officiel : Alphonse Areola prolonge au Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce jeudi 20 décembre la prolongation de contrat d’Alphonse Areola. Le gardien parisien arrivait au terme de son engagement en fin de saison, mais les discussions avaient bien avancé ces dernières semaines. L’accord a été trouvé et le contrat paraphé, ce qui emmène le champion du monde français jusqu’en juin 2023.

« Il était très important pour moi de poursuivre ma carrière et ma progression au sein du Paris Saint-Germain. Ce club est non seulement mon club formateur, il est aussi mon club de cœur, j’y ai grandi et j’y ai découvert le très haut niveau. Mon club me donne cette chance de poursuivre de très hautes ambitions, aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Avec le soutien toujours aussi fort de nos supporters, nous avons encore de magnifiques pages d’histoire à écrire tous ensemble. Je crois très fort en mon club et en la possibilité d’y vivre des moments inoubliables », a souligné Alphonse Areola après la signature de son contrat.