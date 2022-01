Lionel Messi et le PSG, Paris a le souffle coupé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Arrivé libre au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a pas réellement dopé sportivement le club de la capitale. Mais sur le plan économique, le septuple Ballon d'Or a permis au PSG un incroyable bond en avant.

Lorsque le PSG a officialisé la signature de Lionel Messi le 10 août 2021, nombreux sont ceux qui se demandaient s’il était toujours aussi important pour le club de Ligue 1 de recruter un joueur dont la carrière semblait, un peu, sur le déclin, en lui offrant un salaire colossal. Depuis, la Pulga n’a pas encore réellement eu l’occasion de peser lourd sportivement, même si l’Argentin a connu quelques fulgurances, comme cela a notamment été le cas face à Manchester City dans un Parc des Princes rugissant de plaisir. Cependant, du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Doha, on ne regrette en rien la signature de Leo Messi, et pas uniquement pour des motifs footballistiques. Outre le fait que ce dernier a permis au PSG de fêter le fait d’avoir un Ballon d’Or dans son effectif, sur le plan commercial et marketing c’est clairement un jackpot inédit dans l’histoire de la Ligue 1. Comme le relate ce lundi El Nacional, Paris a battu des records pour les ventes de maillots, pour l’acquisition de followers sur les réseaux sociaux et en matière de signatures de contrats publicitaires. Une nouvelle étape dans l’installation de la marque PSG sur toute la planète.

Lionel Messi et le PSG, le duo en or !

Se confiant à l’agence espagnole EFE, Marc Amstrong, patron du sponsoring du Paris Saint-Germain, a fait savoir qu’en 2021, l’augmentation des revenus du PSG sera de plus de 10% par rapport à l’année précédente. Il est vrai que les partenaires se bousculent afin de signer avec le club de Ligue 1, on peut notamment citer des marques mondiales Dior ou bien encore Crypto.com. Même s’il ne s’agit pas de top partenaires comme Accor ou Nike, ce sont des sponsors forcément attirés par l’image de Lionel Messi. Et depuis l’été dernier, ce sont 8 nouveaux partenaires qui ont signé avec Paris. De même, les boutiques du PSG ne désemplissent pas pour acheter les maillots floqués du nom de l’ancien joueur du FC Barcelone, on évoque là une hausse de 30 à 40% des ventes avec probablement et pour la première fois de l’histoire d’un club français, la barre du million de tuniques vendues aurait été franchie. Enfin, rien que sur les réseaux sociaux, le Paris SG a enregistré plus de 15 millions de followers supplémentaires depuis le 10 août.

Pour rappel, Lionel Messi a signé jusqu'en 2023 avec le leader actuel de la Ligue 1 avec une option pour une année supplémentaire, l'effet Messi n'est donc probablement pas à la veille de s'éteindre. Décidé à devenir une des plus grandes marques du sport mondial, le Paris Saint-Germain est en passe de réussir ce pari, et la signature de la Pulga y a largement contribué. Si le PSG parvient à conserver Kylian Mbappé et s'offre Zinedine Zidane comme entraîneur, de nouvelles limites seront franchies.