Officiel ‍: Abdou Diallo quitte le PSG pour Al-Arabi SC (Qatar)

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après quatre ans passés au PSG, Abdou Diallo va démarrer une nouvelle aventure. Le défenseur sénégalais a été transféré pour 15 millions d'euros dans le club qatari d'Al-Arabi Sports Club.

Finis le loft parisien et les prêts infructueux. Abdou Diallo va enfin revenir au cœur d'un projet sportif. Le défenseur sénégalais quitte le PSG pour le Qatar et la formation d'Al-Arabi Sports Club. Le transfert du joueur de 27 ans a été officialisé par les deux parties ce mardi soir. Arrivé en 2019 à Paris, l'ancien monégasque avait chuté dans la hiérarchie pour cause de blessures récurrentes. Il avait été prêté à Leipzig la saison passée en attendant de trouver un nouveau club. Cette mission a finalement été couronnée de succès pour le PSG avec une vente à 15 millions d'euros. « Loin des yeux, près du cœur. Je serai à jamais Parisien et reconnaissant d’avoir porté ce maillot », a indiqué Diallo dans le communiqué publié par le PSG. Le club parisien lui souhaitant par la même occasion « bonne chance » dans sa nouvelle aventure.