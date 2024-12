Nuno Mendes, le PSG victime d'une trahison monstrueuse 

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le cas Nuno Mendes suscite de grosses crispations au PSG puisque le défenseur portugais était proche de prolonger et a brutalement changé d’avis. Une tendance confirmée par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Il y a plusieurs mois, le Paris Saint-Germain a entamé des négociations pour prolonger plusieurs de ses jeunes cadres. Donnarumma, Hakimi, Vitinha ou encore Nuno Mendes étaient concernés et si l’accord est imminent en ce qui concerne le milieu de terrain portugais ou le défenseur marocain, le cas Nuno Mendes est plus épineux. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien latéral gauche du Sporting Portugal a brutalement stoppé les discussions avec le Paris SG. L’offre du club parisien est trop basse selon son agent, déjà très contrarié par le salaire actuel de Nuno Mendes dans la capitale puisque très bas comparé aux émoluments de certains joueurs qui ont nettement moins de temps de jeu.

Le PSG avait un accord avec Nuno Mendes, mais...

Fabrizio Romano confirme que le Paris Saint-Germain est très mal embarqué dans ce dossier puisque pour le spécialiste du mercato, qui s’est exprimé à ce sujet pour Give Me Sport, un accord verbal avait bien été trouvé entre Nuno Mendes et le PSG… avant que le joueur représenté par Jorge Mendes ne change finalement d’avis. « Le PSG avait conclu un accord verbal pour prolonger le contrat de Nuno Mendes » confirme le journaliste. Mais la donne a changé et désormais, un départ semble possible dès juin prochain. « Obtenir sa signature ne sera pas facile pour Manchester United mais le contrat de Nuno Mendes expire en juin 2026 donc le PSG pourrait être contraint de le vendre cet été s’il n’arrive pas à boucler un accord pour une prolongation » confirme le journaliste mercato le plus célèbre des réseaux sociaux.

Un retournement de situation défavorable au Paris SG qui commence à irriter Luis Campos ainsi que Nasser Al-Khelaïfi, lesquels pensaient avoir fait le plus difficile en trouvant un accord verbal avec Nuno Mendes il y a plusieurs mois. Mais la situation a évolué et l’intérêt de Manchester United trotte désormais dans la tête d’un joueur qui se voit déjà sous les ordres de Ruben Amorim la saison prochaine. Reste à voir comment le Paris SG va s’y prendre pour inverser une situation bien mal engagée à présent.