Nouvelle piste en attaque, le PSG va énerver Guardiola

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En manque de solutions dans son secteur offensif, Pep Guardiola se retrouve confronté à la longue absence de Kevin De Bruyne. Le manager de Manchester City attend du renfort avec impatience. Mais parmi les obstacles rencontrés, le Paris Saint-Germain risque de poser problème.

Aux commandes d’un effectif XXL la saison dernière, Pep Guardiola n’a plus autant d’options sur son banc, ni même pour le onze de départ. Le manager de Manchester City a certes évité le départ de Bernardo Silva qui devrait finalement prolonger. Mais la fin de contrat d’Ilkay Gündogan, additionnée au transfert de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite et à l’absence longue durée de Kevin De Bruyne, réduisent sa marge de manœuvre. Et malgré la victoire contre le FC Séville (1-1, 5-4 t.a.b.) mercredi, la Supercoupe d’Europe difficilement remportée n’a pas dû le rassurer.

Man City et le PSG ciblent Dani Olmo

Le coach espagnol attend donc du renfort avec impatience. Manchester City espérait obtenir la signature de l’ancien Lyonnais Lucas Paqueta. Mais les négociations avec West Ham n’auraient finalement pas abouti. Si la tendance se confirme, il faut s’attendre à voir les Citizens se rabattre sur Dani Olmo (25 ans). En effet, l’attaquant du RB Leipzig représente le plan B des Mancuniens, révèle le compte Twitter Sports Zone. Manchester City a déjà pris des renseignements sur l’ancien talent de la Masia, triple buteur contre le Bayern Munich (3-0) en Supercoupe d'Allemagne.

Le problème pour le champion d’Angleterre, c’est que le Paris Saint-Germain en a fait autant. Du côté de la capitale française, c’est Antero Henrique qui fait le forcing pour attirer l’international espagnol, sachant que l’entraîneur parisien Luis Enrique, ex-sélectionneur de la Roja, n’y verra sûrement aucun inconvénient. De quoi annoncer une rude bataille entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si le RB Leipzig acceptera de transférer un joueur prolongé jusqu’en 2027 en juin dernier.