Nouvelle piste bloquée, le mercato du PSG à l’arrêt

De nouveau ambitieux sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain travaille sur de nombreuses pistes séduisantes. Mais pour le moment, si l’on excepte la signature du gardien russe Matvey Safonov, les différents dossiers ouverts avancent peu et le groupe parisien n’est pas renforcé.

Luis Campos n’aura pas le temps de s’ennuyer cet été. Conforté par le président Nasser Al-Khelaïfi, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a reçu pour mission de renforcer toutes les lignes. Le Portugais devra notamment amener un renfort dans l’entrejeu souvent pointé du doigt la saison dernière. Il est vrai que l’entraîneur Luis Enrique manque de solutions fiables dans ce secteur. Le club de la capitale a donc coché les noms de plusieurs milieux de terrain, y compris celui d’Amadou Onana.

On apprenait le mois dernier que le joueur d’Everton, très convoité pendant ce mercato estival, plaisait beaucoup au président Nasser Al-Khelaïfi. Et que le Belge n’était pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain. Mais deux semaines plus tard, rien n’a évolué. L’insider Djamel affirme que le club de la capitale n’a pas avancé sur ce dossier alors que l’ancien Lillois fait partie des rares satisfactions de l’Euro 2024 chez les Diables Rouges. Cette piste au mort ne fait que rappeler la lenteur du recrutement parisien.

Huijsen, la seule tendance favorable

A l’heure actuelle, le champion de France en titre n’a enregistré qu’une seule signature, celle du gardien russe Matvey Safonov, arrivé pour environ 20 millions d’euros en provenance de Krasnodar. Pour le reste, on sait que la direction francilienne apprécie d’autres milieux comme João Neves, Joshua Kimmich ou encore le Rennais Désiré Doué. Mais ces cibles ne semblent pas se rapprocher, pas plus que les priorités Leny Yoro, annoncé au Real Madrid, et Khvicha Kvaratskhelia, qui se dirige plutôt vers une prolongation à Naples. La seule tendance favorable concerne le défenseur central de la Juventus Turin Dean Huijsen, que le Paris Saint-Germain pourrait recruter pour 25 millions d’euros.