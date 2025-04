PSG ‍: Un prétendant surprise tente le coup Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin tourne au vinaigre, l’attaquant du PSG n’ayant plus beaucoup de temps de jeu depuis la nomination d’Igor Tudor. Une gestion qui pose la question de son avenir.

Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus Turin au mois de janvier, Randal Kolo Muani a d’abord cartonné en Italie sous les ordres de Thiago Motta. Mais cela fait à présent plus de deux mois que l’international français n’a plus trouvé le chemin des filets en Série A, une éternité. Et cela ne risque pas de s’arranger pour le buteur tricolore, remplaçant depuis la prise de fonctions d’Igor Tudor en lieu et place de Thiago Motta. Le technicien croate aurait reçu la consigne de moins utiliser Kolo Muani afin de faire baisser sa valeur, une méthode pour le recruter plus facilement l’été prochain. Le PSG n’est pas dupe, et les relations pourraient se tendre entre le club de la capitale française et les Bianconeri. Une situation dont rêve de profiter… Galatasaray.

La Turquie s'invite dans le dossier Kolo Muani

Kolo Muani, le PSG victime d’un plan diabolique https://t.co/TeL5IaAkE8 — Foot01.com (@Foot01_com) April 13, 2025

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le club turc a fait son irruption dans le dossier selon le média local Fotospor. Les dirigeants stambouliotes ont conscience qu’il faudra un petit miracle pour attirer un joueur tel que Kolo Muani, mais le « Gala » souhaite tout de même tenter le coup, au cas où l’ancien buteur de Francfort serait réceptif à cet intérêt afin de briller durant une saison en Turquie avant de rebondir dans un nouveau club. Le média ajoute que pour Galatasaray, un énorme concours de circonstances sera nécessaire pour rafler la mise. Car même si Kolo Muani venait à définitivement quitter la Juventus Turin, de nombreux clubs anglais (Manchester United, Arsenal, Tottenham) devraient se positionner pour tenter de le recruter, en prêt ou via un transfert sec, ce que désire avant tout le Paris Saint-Germain. A quelques semaines de la fin de la saison, l’avenir du joueur recruté pour plus de 90ME bonus compris par le PSG il y a deux ans est en tout cas plus indécis que jamais.