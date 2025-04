PSG ‍: Castaldi chatouille Luis Enrique, sa réponse est foudroyante

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match contre Aston Villa, l'entraîneur du PSG n'a pas réellement apprécié une question de Giovanni Castaldi sur Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique était plutôt détendu à 24 heures du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions à Villa Park, mais le technicien parisien n'a que modérément apprécié une question du représentant de la La Chaîne L'Equipe sur Gigio Donnarumma et ses supposées failles dans le domaine du jeu aérien. « J’ai une question sur Donnarumma. Pas mal d’observateurs lui trouvaient une faiblesse sur les sorties aériennes sur les coups de pied arrêtés. Mais face à Liverpool, il a fait un match fantastique dans ce domaine. Avez-vous parlé avec lui de ces histoires de sortie aérienne, car on a l’impression qu’il est en train de progresser dans ce registre ? Avez-vous échangé avec lui et est-ce que vous trouvez qu’il progresse sur cet aspect-là de son jeu ? », a demandé Giovanni Castaldi.

❤️💙🥇🇮🇹 Donnarumma est le gardien le plus performant au monde sur les 365 derniers jours selon une étude du @CIES_Football ! 👏🏼 pic.twitter.com/xGs5Isv8Nc — Paris No Limit (@Xparisnolimit) April 11, 2025

Le regard sombre après avoir entendu la traduction de la question du journaliste, Luis Enrique a tourné la tête et a lancé un foudroyant : « je n’ai rien à dire sur ce sujet ». Et le ton adopté par l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne laissait pas la place à un éventuel retour du micro de Giovanni Castaldi sur un sujet que l'Espagnol juge totalement inintéressant et un peu déplacé à la veille d'une rencontre décisive face à Aston Villa. Il est vrai que depuis son numéro lors des tirs au but face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma est vraiment irréprochable.