Le nouveau Matuidi au PSG, c'est de la bombe

Par Corentin Facy

Longtemps critiqué, Fabian Ruiz fait à présent l’unanimité au PSG, où il est devenu indispensable aux yeux de Luis Enrique.

Depuis le début de la saison, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait l’objet de multiples compliments, et pas seulement en France. En Ligue des Champions, les observateurs ont été impressionnés par la force de l’entrejeu parisien et notamment par la technique soyeuse de Vitinha ou encore Joao Neves. Manchester City, Liverpool et Aston Villa n’y ont pas résisté. Mais un troisième homme est lui aussi capital dans le dispositif de Luis Enrique afin de garantir l’équilibre, tout en apportant sa vision du jeu et sa qualité de passe, il s’agit de Fabian Ruiz. Longtemps critiqué par le passé, l’international espagnol est monté en régime au point, enfin, de faire l’unanimité.

Rien de surprenant pour Didier Digard, entraîneur du Havre, interrogé dans L’Equipe et qui a loué les qualités d’un joueur qu’il lui fait penser sur certains aspects à Blaise Matuidi. « Sa faculté à courir et son intelligence lui permettent de repérer les espaces et d'aller très vite se situer dans des zones où il y a peu de monde » estime l’ancien entraîneur de l’OGC Nice au sujet de Fabian Ruiz, avant de poursuivre. « Il ne va pas être beaucoup sous pression, il laisse ça à des joueurs plus petits comme Vitinha ou Neves. Il a naturellement besoin de plus de temps avec sa taille. Ce petit gain de temps grâce à son placement lui permet de se mettre en jambes, car, quand il pousse, il gagne énormément de terrain ». Et le coach normand de conclure.

Fabian Ruiz est devenu indispensable au PSG

« Il me fait penser au bien que faisait Blaise Matuidi au PSG. Il a un profil différent, mais il est irremplaçable car c'est lui qui s'adapte le mieux. Il accepte de moins toucher le ballon, par exemple, mais il se dit que lorsqu'il l'a dans les pieds, il doit toujours le rendre décisif ». Une comparaison osée et qui ne sautait pas aux yeux, mais qui a du sens tant Fabian Ruiz court pour les autres, colmate les brèches et permet au milieu de terrain du PSG de toujours garder un équilibre. Voilà en tout cas une belle progression pour un joueur longtemps critiqué, que les supporters n’auraient pas hésité à vendre il y a quelques mois. Ce n’est plus du tout le cas à présent.