PSG : Le PSG est riche, cet entraîneur flaire la bonne affaire !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, c’est l’identité du futur coach du club de la capitale qui fait l’actualité.

Il faut dire que l’avenir d’Unai Emery ne fait plus aucun doute : le technicien basque ne sera pas prolongé à l’issue de la saison et c’est donc un vaste chantier qui commence pour le PSG. Ce n’est pas surprenant, de nombreux noms ont filtré et selon France Football, Luis Enrique est une des pistes privilégiées par l’état-major du PSG. Mais le club de la capitale est prévenu, il faudra sortir le carnet de chèques pour l’ancien manager du Barça.

Luis Enrique trop gourmand pour Chelsea

Effectivement, Le 10 Sport affirme que Chelsea, qui souhaitait recruter Luis Enrique, a fait machine arrière. Et pour cause, les demandes salariales de Luis Enrique ont été jugées « trop élevées » par la direction des Blues, pourtant réputée pour donner des salaires confortables à ses managers. Aucun chiffre n’a filtré, mais il est évident que Luis Enrique a des exigences financières très importantes qui pourraient également freiner les ardeurs du Paris Saint-Germain…