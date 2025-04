PSG ‍: Aston Villa veut sa remontada, Dembélé est en rogne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le PSG devra finir le travail face à Aston Villa afin de rallier les demi-finales de la Ligue des champions. Mais le club de la capitale sait que la tâche ne sera pas facile.

Le PSG sera une nouvelle fois très attendu en Ligue des champions ce mardi soir. Les hommes de Luis Enrique ont bien géré leur quart de finale aller contre Aston Villa au Parc des Princes en gagnant 3 buts à 1. En Angleterre, il faudra donc terminer le travail. Mais le club de Birmingham ne veut pas s'avouer vaincu et croit plus que jamais en ses chances de faire une remontada. Une énorme campagne est faite en ce sens en Angleterre. De quoi faire peur aux joueurs du PSG ? Pas vraiment si l'on en croit la dernière sortie d'Ousmane Dembélé...

Dembélé conscient du piège

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Ce lundi en conférence de presse, le champion du monde 2018 a en effet tenu à rassurer les fans et observateurs parisiens : le PSG arrive à Aston Villa pour gagner le match : « Après le match aller, on s'est reposé, après on a préparé le retour comme d'habitude, on n'a rien changé et je pense qu'on va être prêts. On n'est pas venus ici pour spéculer, on est venus pour gagner encore un match, en jouant notre jeu, et c'est qu'on espère faire demain. On sait que ça va être une très grosse ambiance, mais on aura aussi nos supporters qui seront là pour nous encourager. On va rester focus sur le match. (...) On est une équipe qui défend et qui attaque ensemble. Le coach nous a dit que si on ne presse pas quelqu’un d’autre prendra notre place. C’est une bonne chose. On ne peut gagner que comme ça ». Luis Enrique et ses hommes sont donc conscients du piège qui se dresse devant eux et ne veulent pas se croire déjà qualifiés. Ousmane Dembélé et les autres leaders de l'équipe francilienne devront être au rendez-vous pour montrer l'exemple.