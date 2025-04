PSG ‍: Rodrigo Mora ne signera pas, Campos a trouvé mieux

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est dit très intéressé par la pépite portugaise Rodrigo Mora. Luis Campos aurait déjà placé ses pions dans le dossier même si le conseiller sportif du club de la capitale n'est pas très chaud pour aborder le sujet.

Le Paris Saint-Germain est déjà à l'affût dans pas mal de dossiers pour le prochain marché des transferts estival. Le club de la capitale aimerait notamment beaucoup s'attacher les services de Rodrigo Mora. Le crack portugais du FC Porto aurait tapé dans l'oeil de la direction parisienne, Luis Campos en tête. Ces dernières heures, quelques médias ont parlé d'un accord proche entre Mora et le PSG. De quoi faire le bonheur de nombreux fans et observateurs du club de la capitale, qui adorent le profil du Lusitanien de 17 ans. Mais voilà, le mercato est un jeu bien à part et Luis Campos en connait parfaitement les codes.

Luis Campos climatise le dossier Rodrigo Mora au PSG

Ces dernières heures, en marge du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Aston Villa en Ligue des champions, Luis Campos a en effet été interrogé par Canal+ sur la rumeur Rodrigo Mora. Et le dirigeant francilien a été clair : cette information n'est pas fondée, lâchant même : « Cette rumeur est complètement fausse. À Paris, We love Mayulu ». Voilà qui est clair et qui a le mérite de temporiser un peu. Senny Mayulu appréciera de son côté la sortie de Luis Campos, lui qui joue moins en cette fin de saison mais qui a énormément de potentiel. Une manière aussi de ne pas trop perturber le vestiaire avant la rencontre contre Aston Villa. Outre le PSG, d'autres clubs européens s'intéressent à Rodrigo Mora. Le joueur de Porto aura donc le choix l'été prochain concernant sa carrière, que ce soit à Paris, au Portugal ou ailleurs.