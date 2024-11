Nkunku au PSG, ça coince déjà très fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un renfort offensif dans l’optique du prochain mercato hivernal, le PSG a identifié Christopher Nkunku comme une cible potentielle. Mais la concurrence sera féroce pour recruter l’attaquant de Chelsea.

De retour en Equipe de France en cette fin d’année 2024, Christopher Nkunku a la confiance de Didier Deschamps chez les Bleus. L’ancien buteur du RB Leipzig aimerait se sentir aussi important à Chelsea, mais ce n’est pas le cas depuis le début de la saison. Il faut dire que l’entraîneur londonien Enzo Maresca a du choix en attaque et pour l’instant, Christopher Nkunku n’entre pas dans ses plans. Une situation que l’attaquant tricolore vit mal, à tel point qu’il envisage sérieusement un départ de Chelsea dès le mercato hivernal. Une situation dont pourrait profiter le Paris Saint-Germain, comme l’explique L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national confirme les rumeurs d’un intérêt du PSG pour le joueur de 26 ans, lequel « coche pas mal de cases du nouveau projet de la capitale ». Il est Français, formé au PSG, son état d’esprit collectif est irréprochable et il est polyvalent.

L'intérêt du PSG pour Nkunku est bien réel

Christopher Nkunku au PSG, l'énorme surprise de l'hiver https://t.co/7cXzMMnaLY — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2024

Tout ce qu’il faut pour plaire à Luis Enrique, qui verrait son arrivée d’un très bon oeil. Mais dans ce dossier, L’Equipe révèle que le Paris Saint-Germain n’est pas en pole à ce jour. En effet, c’est Manchester United qui a le plus avancé sur la possible arrivée de Christopher Nkunku puisque les Red Devils, en mauvaise position au classement de la Premier League, aimeraient offrir l’ancien joueur de Leipzig à son nouvel entraîneur Ruben Amorim. Le club mancunien ne dispose pas de moyens financiers illimités mais semble prêt à formuler une offre colossale pour convaincre Chelsea de vendre Christopher Nkunku chez un concurrent. Le PSG pourra-t-il s’aligner sur la proposition à venir de Manchester United ? L’Equipe n’a pas la réponse. Mais l’intérêt du champion de France en titre pour son ancien attaquant est bien réel, et ce dossier risque par conséquent d’animer le mercato hivernal dans la capitale.