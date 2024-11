Christopher Nkunku au PSG, l'énorme surprise de l'hiver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant à Chelsea depuis le début de la saison, Christopher Nkunku pourrait envisager un transfert au PSG au mois de janvier. Une signature validée par Luis Enrique, qui adore le profil de l’international français.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2029, Christopher Nkunku ne fait pas partie des joueurs qui étaient censés animer le prochain mercato hivernal. Mais la situation de l’international français n’est pas satisfaisante chez les Blues, où il n’est pas titulaire depuis le début de la saison. Un manque de temps de jeu qui commence à peser sur le moral de Christopher Nkunku, à tel point que ce dernier envisage sérieusement de partir dès le mois de janvier. Et selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, c’est dans son club formateur, à savoir le Paris Saint-Germain, que le natif de Lagny-sur-Marne pourrait rebondir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christopher Nkunku (@c_nkunku)

Notre confrère l’affirme, celui qui a fait son grand retour en Equipe de France à l’automne est favorable à une signature dans la capitale française. Son attachement pour le Paris SG est intact et il souhaite retrouver du plaisir et du temps de jeu dans un environnement « familier ». La question dans ce genre de situation est néanmoins de savoir si l’intérêt est réciproque, alors que le Paris Saint-Germain ne nous a pas vraiment habitués à se montrer hyper actif lors des mercato hivernaux ces dernières années. Dans le cas précis, il semblerait tout de même que Luis Enrique ne soit pas insensible à l’appel du pied de Christopher Nkunku.

Nkunku et le PSG, un intérêt réciproque

En effet, le profil du meneur de jeu de Chelsea colle parfaitement avec ce que recherche le technicien espagnol, à savoir un joueur technique, polyvalent et qui semble correspondre à ce que Luis Enrique recherche en attaque. En cas de départ de Randal Kolo Muani cet hiver, un transfert de l’ancien buteur du RB Leipzig n’est donc pas à exclure. Il se murmure par ailleurs qu’un potentiel échange entre Kolo Muani et Nkunku n’est pas impossible. Une autre solution est envisageable aux yeux des dirigeants de Chelsea, un prêt avec option d’achat. La porte est donc grande ouverte pour le PSG, qui n’a plus qu’à dégainer une offre pour boucler ce qui serait un très gros coup en cours de saison.