Nico Williams enflamme l'Euro, sa clause fait rêver au PSG

Par Guillaume Conte

Si le PSG cherche une pépite de l'Euro, il peut foncer sur Nico Williams, qui a frappé fort conte l'Italie, et possède une clause libératoire abordable pour Nasser Al-Khelaïfi.

L’Espagne a le vent en poupe après des dernières grandes compétitions compliquées, et elle peut remercier sa jeune génération. Lamine Yamal fait beaucoup parler de lui car à 16 ans, il crève l’écran avec le FC Barcelone et la Roja, mais l’homme du match lors de la victoire de ce jeudi soir contre l’Italie, est incontestablement Nico Williams. L’ailier basque est aussi prometteur que son frère, qui semble avoir juré fidélité à l’Athletic Bilbao. Mais pour le jeune ailier espagnol, âgé de seulement de 21 ans, son explosion ne laisse personne indifférent.

Luis Enrique a un faible pour lui

🥇🇪🇸 UEFA Player of the Match for Spain vs Italy: Nico Williams. pic.twitter.com/desnPe8uAE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2024

Alors, dans la foulée du match de l’Espagne, les supporters du PSG ont fait connaitre leur envie de voir Nico Williams rejoindre leur club. « Très gros match de Nico Williams qui, on le rappelle, possède une clause libératoire de 60M€ du côté de l’Athletic Club. Le PSG doit-il foncer sur le joueur cet été ?! », a lancé le compte Canal Supporters, pour qui Luis Campos ferait bien de regarder de plus près la situation du joueur espagnol, dont le prix n’est au moins pas négociable au-dessus par le club basque. C’est en tout cas un joueur qui a déjà été suivi par Luis Enrique, qui a forcément un faible pour les talents de la Liga.

Et à la vue des réponses à ce message et aux nombreux compliments sur le niveau de jeu du plus jeune des Williams, la réponse est clairement oui. « Pourquoi aller sur Cherki quand on peut avoir un tel joueur », « c’est beaucoup moins cher que Kvara, et c’est mieux », « il ne faut pas hésiter, j’espère que Nasser a vu son match », ont fait savoir les supporters du PSG. Seul problème, Nico Williams ne semble pas pressé de quitter Bilbao, et en cas de départ, il a déjà fait savoir que sa préférence irait au FC Barcelone, une formation qu’il apprécie. Un souhait qui peut être entendu, même si le club catalan a beaucoup de mal à suivre financièrement ces derniers temps.