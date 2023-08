Neymar, visite médicale en cours ‍!

Les événements se précipitent concernant le départ de Neymar du PSG. L'attaquant brésilien passe actuellement sa visite médicale avec Al-Hilal.

En moins de 24 heures, le départ de Neymar s’est subitement accéléré puisque le joueur brésilien est désormais loin du Paris Saint-Germain. David Ornstein, journaliste de The Athletic, annonce que le numéro 10 de la Seleçao est actuellement en cours de visite médicale dans la capitale avant de signer avec le club saoudien d’Al-Hilal. Selon le journaliste anglais, Neymar va s’engager pour deux ans avec la formation de Saudi Pro League sans aucune option pour une saison supplémentaire. Ornstein ne confirme pas les 100 millions d'euros par saison que le joueur brésilien devrait toucher dans son nouveau club ni les 90 millions que ce transfert va rapporter au Paris Saint-Germain.

🚨 Neymar undergoing medical as we speak ahead of completing proposed transfer to Al Hilal. 31yo Brazil international forward making permanent move from Paris Saint-Germain on 2yr contract, no option to extend. W/ @AdamCrafton_ @TheAthleticFC #AlHilal #PSG https://t.co/3Da67ZiK9d