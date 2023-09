Les transferts douteux du PSG, l'UEFA prend la parole

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cet été, de nombreux joueurs ont quitté le PSG pour s'engager au Qatar. Des départs contre des sommes douteuses vers un pays qui possède aussi le club de la capitale. Pour le moment, l'UEFA n'y prête pas tant d'attention que cela.

Julian Draxler, Abdou Diallo et Marco Verratti ont quitté le PSG lors de ce mercato estival. Les trois joueurs se sont engagés au Qatar, contre une somme totale de 80 millions d'euros, hors bonus, versée à Paris pour ces transferts. Le journal L'Équipe a expliqué que l'UEFA allait évaluer si les montants de ces transferts étaient justes ou non. Car cela pourrait être une stratégie du PSG pour gonfler ses revenus et ainsi, contourner d'une certaine façon les règles du fair-play financier. Pourtant, un porte-parole de l'organe directeur de l'UEFA a confié au média CityAM qu'aucune action particulière n'allait être prise envers les transactions entre le Qatar et le PSG.

L'UEFA ferme les yeux sur les ventes douteuses du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alarabi Sports Club (@alarabi_club)

« L'organe de contrôle financier du club de l'UEFA n'a pas encore commencé à se pencher sur ces questions puisqu'il attend que les clubs soumettent leurs comptes finaux d'ici la mi-octobre. L'Instance de contrôle financier des clubs (CFCB) analysera ensuite la situation de chaque club et décidera de la façon de procéder » a assuré le commissaire de l'UEFA qui explique que le PSG n'est pas encore visé par l'instance qui gère le football européen, malgré les prix douteux pour les départs des joueurs vers le Qatar. Et malgré la suspicion venue de plusieurs clubs concurrents du PSG, qui n'apprécie pas ce pont aérien entre l'Emirat et le club de la capitale. Avec la vente de Neymar contre 90 millions d'euros à Al Hilal et le départ de Lionel Messi qui avait un énorme salaire, Paris a assurément amorti le coût des nombreux transferts effectués cet été. Les comptes du PSG vont toutefois bien être examinés et avec la plus grande prudence sur le sujet des ventes de Draxler, Diallo et de Verratti dans quelques semaines. Mais pas plus rapidement que ceux des autres clubs, a tenu à faire savoir l'UEFA.