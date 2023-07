Neymar viré, le PSG est prêt à payer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Neymar ne fait plus partie des plans au PSG, lequel cèdera son joueur en cas d'offre concrète. Le Barça s'est positionné récemment avec des demandes salariales bien précises. Ce n'est pas un problème pour Paris, motivé à l'idée de se débarrasser de sa star, lequel a encore fait parler de lui au Brésil après une soirée en boite de nuit.

Neymar est désormais un étranger au PSG. Le joueur brésilien fait encore parler de lui hors des terrains. Néanmoins, sportivement, il ne semble plus faire partie de l'équation au sein du club parisien. Même s'il est toujours sous contrat jusqu'en 2027, Neymar n'est plus intégré dans les réflexions sur la future équipe de Luis Enrique. Aux côtés de Kylian Mbappé, on parle de Bernardo Silva, Harry Kane, Victor Osimhen, mais plus vraiment de la star brésilienne. Il ne fait plus mystère que le PSG s'en débarrassera le plus rapidement possible si l'opportunité lui est offerte. Avec des clubs anglais frileux, le FC Barcelone est le client privilégié de la direction parisienne.

Le PSG se pliera aux demandes barcelonaises

Le club catalan envisage de rapatrier celui qui avait porté les couleurs du club de 2013 à 2017 avant un transfert mémorable à 222 millions d'euros au PSG. Orphelin de Messi parti à Miami, le Barça a besoin d'une star capable de faire lever les foules et surtout d'un joueur attaché au club. Neymar coche les cases sauf financièrement. Comme le révélait il y a quelques jours BeIN Sports Arabia, les Blaugrana sont en discussion avec les Parisiens pour un transfert de Neymar. Seule une chose bloque encore, le salaire du joueur.

Le PSG débarrassé de Neymar, il ne faudra pas être radin https://t.co/QH5PB3aeHf — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2023

Pour conclure un transfert, le Barça exigeait que le PSG prenne en charge une partie des salaires restants de Neymar. Selon les informations de Fox Sports Mexico, le club parisien est à l'écoute et semble compréhensif des problèmes financiers catalans. Le PSG est prêt à accepter les demandes du FC Barcelone, privilégiant un départ de Neymar coûte que coûte. Économiser le salaire colossal d'un joueur devenu presque un poids mort sur le plan sportif, ça n'a pas de prix pour le PSG. D'autant qu'encore une fois, le week-end a été arrosé pour le numéro 10 de Paris et du Brésil.

Neymar se envolveu em uma discussão durante o Tardezinha, ontem.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/nyDe8AOgmR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 3, 2023

Via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir Neymar, accompagné cette fois de sa compagne, ce qui est déjà pas mal, avoir une méga embrouille avec d'autres clients d'une boîte de nuit où il s'était rendu. Et, la bagarre générale n'était pas loin. Pas encore rentrée à Paris, la star brésilienne connaît un début d'été torride, alors que du côté des champions de France, on aurait probablement préféré que le joueur continue à se remettre paisiblement de sa lourde opération à la cheville. Visiblement, Neymar a d'autres méthodes de récupération, il n'est pas certain que cela soit la bonne solution.