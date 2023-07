Le PSG débarrassé de Neymar, il ne faudra pas être radin

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Neymar et son onéreux contrat semblent de trop au PSG. Un départ du Brésilien serait souhaitable et cela tombe bien puisque le Barça veut bien le prendre dès cet été. Une seule condition néanmoins, le PSG devra supporter une grande partie du salaire.

Neymar semble plus que jamais sur la fin au PSG. Blessé depuis février, le Brésilien ne montre pas le signe d'une grande implication en vue de la saison prochaine. Il préfère plutôt les loisirs hors football comme la Formule 1 ou la construction d'un lac artificiel. Le PSG n'est pas dans son esprit et fort logiquement il n'est pas dans l'esprit des dirigeants parisiens. Ces derniers pensent à la future équipe parisienne sans lui. Bernardo Silva doit prendre sa place sur le terrain ou à défaut Joao Felix. On se dirige vers un départ cet été, reste à lui trouver un point de chute.

Vers un prêt de Neymar au Barça, le salaire en discussion

Les formations anglaises étaient sur le coup au départ avec Manchester United, Chelsea, Arsenal ou encore Newcastle. Néanmoins, aucune d'entre elles ne s'est manifestée concrètement pour le moment. C'est peut-être bien le FC Barcelone qui va débloquer le dossier. C'est en tout cas ce qu'indique le journaliste de l'antenne arabe de BeIN Sports Khaled Waleed. Ce dernier a posté un message sur Twitter où il précise qu'un accord PSG-Barcelone est proche d'être trouvé pour un prêt. Seule la question du salaire reste à trancher désormais.

نيمار سيلعب في برشلونة اذا دفع باريس الجزء الاكبر من راتبه.

كل شي متفق عليه بين الناديين ماعدا الراتب، هو نقطة الخلاف الجوهرية. — khaled Waleed (@khaledwaleed99) July 1, 2023

« Neymar jouera à Barcelone si Paris paye la majeure partie de son salaire. Tous les éléments ont été convenus entre les deux clubs, à l'exception du salaire, qui est le principal point de discorde », a t-il écrit. Une question sensible pour les Parisiens, très motivés par l'idée de diminuer nettement leur masse salariale. Mais, le PSG a plus de marge financière que le FC Barcelone sur les salaires des joueurs. Pour lâcher Neymar au moins un an, le club parisien cèdera plus facilement sur un accord et personne ne s'en plaindra en interne.