Neymar viré du PSG, le Qatar doit s’activer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Privé de Neymar, le PSG a sans doute réalisé sa prestation la plus aboutie de la saison face à l’OM dimanche soir (0-3).

Dimanche soir au Vélodrome, le Paris Saint-Germain a sans doute réalisé sa prestation la plus consistante de la saison. Une excellente nouvelle à une semaine et demie du choc face au Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Privé de Neymar, Christophe Galtier avait articulé son équipe en 3-5-2 autour d’un duo composé de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Dans ce système, certains joueurs ont brillé comme rarement cette saison. C’est le cas de Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha ou même Mukiele et Sergio Ramos ainsi que Marquinhos, enfin retrouvé. De quoi sérieusement croire que le PSG est meilleur sans Neymar selon Vincent Duluc. « A trois, avec Neymar, c’est injouable pour Paris, sur la durée. A deux, avec Mbappé et Messi, c’est injouable pour les autres » a posté sur son compte Twitter le journaliste de L’Equipe.

Duluc, Bodmer, les spécialistes préfèrent le PSG sans Neymar

Bon le duo Messi Mbappé …. Vitinha libéré … je crois qu’on comprend bien d’où venait le gros problème du PSG … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 26, 2023

Un avis partagé par Mathieu Bodmer, consultant pour Prime Video qui a commenté le match entre l’OM et le PSG dimanche soir et qui a été conquis par ce Paris Saint-Germain sans Neymar, dans lequel Messi et Mbappé ont brillé. « L’équilibre est plus facile à avoir quand tu as seulement deux stars et pas trois sur le terrain. On le dit depuis des mois, Neymar est blessé malheureusement pour lui. Mais quand il n’y a que Messi et Mbappé, on voit que ça marche très bien car ils sont capables de se trouver l’un et l’autre. L’importance de Nuno Mendes aussi dans ce collectif est énorme car il fait beaucoup de choses avec et sans ballon. C’était du grand PSG contre l’OM, pour moi c’était le meilleur match de leur saison » a commenté Mathieu Bodmer, convaincu par ce Paris Saint-Germain privé de Neymar et qui devra à priori faire sans l’international brésilien pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich dans dix jours.

Neymar absent... sauf pour chambrer l'OM

Même s’il était absent et que le PSG tourne visiblement mieux sans lui, Neymar n’est pas vexé. Car sur son compte Instagram, le Brésilien a dignement fêté la victoire de son équipe face à l’Olympique de Marseille en vexant le club marseillais. « Tout est normal en France » a publié Neymar en repostant la joie des joueurs parisiens dans les vestiaires de l’Orange Vélodrome. Vexés par la défaite en Coupe de France contre l’OM il y a dix jours, les hommes de Christophe Galtier avaient la volonté de remettre les points sur les « i » dimanche soir au Vélodrome. C’est chose faite notamment grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, dont les absences sont visiblement plus préjudiciables que celles de Neymar. Ce qui ne vexe pas pour autant le Brésilien, heureux de voir son équipe gagner et qui va continuer de tout faire pour être sur pied face au Bayern. Même s’il est apte, Neymar a de toute façon peu de chances de débuter au vu du visage excellent du PSG sans lui dimanche à Marseille.