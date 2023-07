Neymar superstar, le PSG efface Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En l'absence de Kylian Mbappé, qui s'entraîne à Poissy avec ses amis lofteurs, et après le départ de Lionel Messi à Miami, c'est désormais Neymar qui joue les têtes d'affiche pour le Paris Saint-Germain au Japon.

Les supporters japonais du PSG ont visiblement bien digéré l’absence de Kylian Mbappé lors de cette tournée des champions de France dans leur pays. Si le club de la capitale avait bien prévu d’inclure une clause l’autorisant à se déplacer sans ses stars, ce qui lui assure de toucher 20 millions d’euros pour ces matchs de préparation au Japon, le grand public n’a pas tourné le dos à Paris, notamment grâce à la présence de Neymar. Placé sur la liste des transferts, mais ayant déjà prévenu qu’il n’envisageait pas de quitter le PSG, le numéro 10 brésilien a une énorme popularité en Asie, et chaque sortie des joueurs permet de le constater. Neymar est toujours la star, même si Achraf Hakimi a visiblement de très nombreux supporters à Osaka, ce qui a obligé la sécurité autour de l'équipe de resserrer les rangs.

De l'arrivée à l'entraînement : retour sur la première journée à Osaka !



🇯🇵 #PSGJapanTour2023 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2023

Pour Nasser Al-Khelaifi, lancé dans une guerre de communication avec Kylian Mbappé, cet engouement autour de Neymar et du PSG est évidemment une bonne nouvelle. Car même si la star française a marqué des points en allant signer des autographes à la sortie de son premier entraînement en tant que lofteur, des sources proches du club font remarquer que jamais Kylian Mbappé n'avait fait ce genre de chose dans le passé, preuve s'il en était que le champion du monde 2018 voulait, lui aussi, faire passer des messages. En attendant, sur les affiches de promotion des matchs du Paris Saint-Germain lors de cette tournée, c'est désormais Neymar qui occupe la position centrale et plus Mbappé. Ce lundi midi, de dizaines de supporters présents pour assister à l'entraînement arboraient des maillots floqués Neymar ou étaient équipés de photos géantes du joueur brésilien.

Neymar peut-il jouer au Japon ?

Reste que dorénavant, le Paris Saint-Germain va être rattrapé par la réalité sportive, à savoir que Neymar n'est pas réellement capable de jouer contre mardi contre Al-Nassr (12h20 sur Beinsport), l'équipe d'un certain Cristiano Ronaldo. Le Brésilien a beau s'être entraîné normalement dimanche et lundi, il n'est pas revenu à 100% après son opération à la cheville et il y a un risque à le titulariser. Luis Enrique ne se fera rien imposer par la direction du Paris Saint-Germain, mais forcément, le nouvel entraîneur du club sait l'importance de tout cela dans la saison à venir de son équipe. En attendant, voir Neymar revenir ainsi au coeur du projet parisien a quelque chose d'étonnant, preuve que ce PSG-là réussira toujours à suprendre tout le monde.