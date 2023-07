Neymar pousse le PSG vers un plan Z au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peine à annoncer des recrues d'un certain standing depuis le début du marché des transferts. Le club de la capitale désire des joueurs offensifs et pourrait bien se rabattre vers des profils surprenants.

Le PSG n'en a pas encore terminé avec sa tournée en Asie. Mais cette dernière n'est pour le moment pas des plus convaincantes, en tout cas d'un point de vue sportif. Après un match nul face à Al-Nassr, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés contre Osaka. A quelques jours d'affronter l'Inter, ce n'est pas vraiment la grande confiance parmi les fans et observateurs du club de la capitale. Il faut dire que pas mal de choses se passent en coulisses, notamment concernant Kylian Mbappé. Et ce nouveau feuilleton bloque pas mal de choses pour le PSG, qui n'arrive pas à conclure des deals en attaque. Alors que les arrivées de Bernardo Silva ou encore d'Harry Kane sont compromises, Paris pourrait bien finir par se rabattre sur un nouveau plan, ce qui ne déplairait d'ailleurs pas du tout à Neymar Jr.

Neymar actif pour le mercato du PSG ?

Selon les informations de Jeunes Footeux, une arrivée au PSG de Richarlison plairait beaucoup à Neymar Jr. Les deux hommes sont très proches dans la vie et l'ancien du Barça verrait d'un bon oeil un transfert de son compatriote dans la capitale, lui qui a comme ambition de redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Problème, si Tottenham était plutôt ouvert à l'idée de vendre Richarlison il y a quelques semaines, la donne a changé. L'ancien d'Everton fait une très bonne préparation et les Spurs s'apprêtent en plus à perdre Harry Kane. Il se dit que si Richarlison faisait l'objet d'une offre, Tottenham veut récupérer au minimum les 59 millions investis l'été dernier pour le déloger d'Everton. Avec les difficultés que connait le PSG sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif, toutes les options sont ouvertes. Et Neymar suit certainement la situation avec beaucoup d'attention.