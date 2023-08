Neymar ou moi, Mbappé a menacé le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après un week-end comme seul le PSG peut en réserver, Neymar est de plus en plus proche d'un départ. Une décision qui a probablement largement contribué au choix de Kylian Mbappé d'envisager de prolonger son contrat avec Paris. La star française ne voulait plus cohabiter avec le numéro 10 brésilien.

Arrivés lors du même mercato au Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé ont longtemps pensé pouvoir cohabiter dans le vestiaire du club de la capitale. Mais en ce mois d’août 2023, l’attaquant brésilien a bien compris qu’entre lui et Mbappé, Nasser Al-Khelaifi avait fait son choix et c’est pour cela que Neymar s’apprête à quitter la Ligue 1 pour s’engager dans le très rémunérateur championnat d’Arabie Saoudite. Un choix qui a précipité les événements au PSG, puisqu’il apparaît désormais que depuis le début, les dirigeants des champions de France ont décidé d’enfin réaliser ce que le champion du monde 2018 désirait, à savoir virer Neymar et faire un mercato à la hauteur de ses attentes, à commencer par la signature d’Ousmane Dembélé. Dans le quotidien sportif, tout semble très clair concernant la relation devenue conflictuelle entre Kylian Mbappé et Neymar.

Mbappé ne voulait plus de Neymar au PSG

Alors qu’une partie minoritaire des supporters parisiens déplore ce lundi le départ de Neymar, la réalité est dévoilée sur cette cohabitation impossible entre les deux stars mondiales. « Cela faisait un an que l'attaquant français avait fait comprendre qu'il n'y avait pas de place à la fois pour lui et le Brésilien dans l'équipe et il n'avait pas obtenu gain de cause l'été dernier », précise Loïc Tanzi, confirmant ainsi l’énorme pression mise par Kylian Mbappé sur Nasser Al-Khelaifi afin de pousser l’ancien Barcelonais vers la sortie, ce qui est désormais imminent. Pour le Paris Saint-Germain, c'est évidemment une double bonne opération. D'abord parce qu'elle a ramené le clan Mbappé à la table des discussions, et que dorénavant il est clair que le numéro 7 parisien sera titulaire toute la saison et devrait même prolonger afin de ne pas partir libre en 2024, ce que le président qatari exigeait de son côté. Ensuite, elle va permettre de soulager le PSG de l'énorme salaire de Neymar (32 millions d'euros par an), et de faire entrer pas loin de 100 millions d'euros dans les caisses.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Du côté du clan Neymar, on n'a pas réagi à ces rumeurs sur l'exigence de Kylian Mbappé, mais il ne fait nul doute que d'une manière ou d'une autre, cela sera rapidement le cas une fois qu'il sera en Arabie Saoudite. On ne sait pas non plus si la mise au placard de Marco Verratti et son probable départ vers la Saudi Pro League correspond à une exigence du meilleur buteur de l'histoire du PSG. Si cela était également le cas, alors nul doute que le Paris Saint-Germain a probablement obtenu d'autres assurances qu'une simple prolongation d'un an de la part de l'attaquant français. Où alors ce n'est à rien comprendre de la stratégie de Nasser Al-Khelaifi qui s'est offert dimanche un petit bain de foule au centre d'entraînement après avoir annoncé le retour de Mbappé dans le groupe de Luis Enrique. Le dirigeant qatari a gagné cette bataille, même si pour l'instant son joueur vedette n'a pas encore signé de prolongation de contrat.