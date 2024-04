Neymar n’a plus qu’un seul ami au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar a choisi son camp entre le FC Barcelone et le PSG pour le match de Ligue des Champions. Le Brésilien n'a de toute façon quasiment plus aucun soutien au sein d'un club qu'il vient de quitter par la petite porte.

Ejecté par le Paris SG l’été dernier, Neymar n’a depuis joué qu’une poignée de matchs en un an. Gravement blessé avec sa sélection, le Brésilien est encore loin d’un retour sur le terrain, lui qui poursuit sa rééducation et commence seulement à jongler avec le ballon. Il est parvenu sans mal à se détacher du monde du football, entre jeux vidéos, tournois de poker, croisières festives et apparitions à des salons ou des événements sportifs, le « Ney » s’occupe bien. Il suit quand même les résultats majeurs, et notamment la double confrontation entre ses anciens clubs du Paris SG et du FC Barcelone.

Neymar rêve de voir le PSG tomber

A l’occasion du match aller, Raphinha a inscrit un doublé et Neymar n’a pas hésité à le féliciter sur les réseaux sociaux en imitant sa célébrations en « émoji ». Le Brésilien a choisi son camp et cela n’a pas été trop difficile pour lui. Selon L’Equipe, il va même suivre le match retour sur les écrans et soutiendra clairement le FC Barcelone, où il estime avoir passé les meilleures années de sa carrière de joueur, et surtout au sein d’un club où il est encore apprécié. Ce n’est plus vraiment le cas au PSG. S’il devait un jour refouler la pelouse du Parc des Princes, nul doute que l’ancien numéro 10 du club francilien recevrait un accueil houleux, lui qui est accusé d’avoir gangréné le vestiaire, d’avoir maltraité certains joueurs, et surtout d’avoir passé plus de temps à l’infirmerie ou à faire la fête, plutôt que de faire gagner des titres majeurs au Paris SG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Sa cote d’amour à Paris est donc bien basse, et cela vaut aussi pour le vestiaire. Les rares joueurs qui pouvaient le défendre sont partis, dans le grand coup de balai effectué par la direction du club l’été dernier. Et si Lionel Messi se veut discret et même respectueux envers le PSG dans ses déclarations, tout en révélant qu’il n’avait pas réussi à se faire à la vie parisienne, Neymar ne se cache pas et parle même « d’enfer ». Il n’a plus qu’un seul soutien au sein du vestiaire parisien, c’est celui de Marquinhos qu’il considère comme un frère. Pour le reste, si sortir le FC Barcelone peut permettre de faire rager le « Ney » en prime, les joueurs du PSG ne vont surtout pas se priver ce mardi soir au Stade Olympique.