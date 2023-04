Neymar, la sortie de route de trop en France ?

Dans : PSG.

Depuis deux semaines, Neymar fait vivre ses parties de casino en ligne à ses abonnés en direct sur son compte Twitch.

Il y a deux semaines, la star du Paris Saint-Germain a perdu un million d’euros à l’une de ses parties de casino en direct, pas grand-chose pour Ney puisque cette somme était en fait le cadeau de son sponsor pour participer à cette opération en ligne. Et en début de semaine, la roue a tourné pour le Brésilien, qui s’est cette fois consolé en gagnant près de 35.000 euros, soit quelques heures de travail au salaire qu'il est payé par les champions de France. Mais il y a un énorme problème. A chaque fois qu’il joue au casino en ligne, Neymar est diffusé en direct sur son compte Twitch dans le cadre d’un partenariat commercial avec Blaze, un opérateur qui n’est pas agréé en France.

Problème de taille pour le Brésilien du PSG : les parties de casino en ligne non agréées sont interdites en France et il est interdit d’en faire la promotion sur le territoire français, rapporte RMC. Dès lors, Neymar est dans le collimateur des autorités. La radio rapporte en effet que les directs du Brésilien sur Twitch font l’objet d’une enquête de l’Autorité nationale des jeux, tandis que certains s'étonnent que le réseau social, propriété d'Amazon, autorise ce genre de live strictement interdit par ses propres règles. Cela pourrait finir par coûter à Neymar, et beaucoup plus que le million d'euros perdus il n'y a pas longtemps.

Neymar s'expose à de grosses sanctions

« Les communications de Neymar portant sur de grosses pertes ou de gros grains sont très dangereuses » et peuvent valoir une lourde sanction au joueur brésilien du PSG, selon la radio, qui a interrogé un proche du dossier. Et pour cause, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) tente de lutter et de réguler au mieux ce marché, notamment afin que les mineurs ne soient pas tentés de s'y adonner. En faisant la promotion des casinos en ligne sur Twitch dans le cadre d’un partenariat avec un opérateur non agréé en France, Neymar s’expose par conséquent à de grosses sanctions puisque cela est légalement interdit. Un détail pourrait néanmoins avoir son importance : le joueur du PSG était-il en France lors de ses lives durant lesquels il ne parle pas Français et n'adresse aucun message particulier aux francophones ? C’est ce que cherche à savoir l’ANJ et ce qui déterminera les sanctions qui seront prises à l’encontre de l’ancienne star du FC Barcelone. Ce que l'on sait, c'est que ces derniers jours Neymar était reparti au Brésil et que dans son pays ce type d'activité est légale. Le Paris Saint-Germain aura un souci de moins si c'est vraiment le cas.