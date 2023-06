Neymar fait une grande annonce, sa femme le découvre en direct

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Déjà papa d’un petit garçon, Neymar va bientôt avoir un deuxième enfant avec la célébrité Bruna Biancardi, dont le sexe est maintenant connu.

Longtemps célibataire depuis qu’il a posé ses valises au Paris Saint-Germain, Neymar est désormais un peu plus posé. Officiellement en couple avec Bruna Biancardi depuis janvier 2022, même si les deux tourtereaux auraient commencé à se fréquenter en 2021, l’attaquant attend un heureux événement pour les mois à venir. En avril dernier, Neymar et Bruna ont effectivement annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. Déjà père de Davi Lucca, 12 ans, qu’il garde en partage avec son ex-petite amie Carolina Danta, Neymar aura bientôt la chance d’être père d’une fille. Puisque ce week-end, le couple brésilien a dévoilé le sexe de leur enfant dans une vidéo publiée sur Instagram. « Nous attendions tellement ce moment avec impatience … Nous avons hâte de vous rencontrer en personne, FILLE ! Vous êtes notre plus beau cadeau ! », peut-on lire sur la publication de Neymar et de Bruna.

Neymar et Bruna Biancardi, une histoire qui fait parler

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Une nouvelle qui va apaiser les tensions autour du couple. En effet, ces derniers jours, Neymar a officiellement pris la parole pour s’excuser publiquement auprès de sa copine pour l’avoir trompé… Admettant avoir fait une « erreur », le Parisien a promis de faire tout son possible pour recoller les morceaux. Mais ce n’est pas pour autant que Neymar a prévu de rester fidèle, vu que les deux amoureux auraient passé un pacte. Selon Em Off, Neymar est « libre de flirter et même d'avoir des relations sexuelles avec une autre femme » à trois conditions. D’abord que la relation soit « discrète », ensuite que Neymar « doit porter un préservatif », et qu’il ne peut pas embrasser ses conquêtes « sur la bouche ». Un terrain d’entente qui surprend beaucoup de monde, mais si Neymar et Bruna Biancardi sont heureux comme cela, grâce notamment à l’arrivée de leur future fille, tout le monde y trouvera son compte, même le PSG.