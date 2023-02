Neymar et Messi se liguent contre ce joueur du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Bonne pioche de l'été dernier, Vitinha disparait de la circulation et se fait des ennemis de taille au PSG. Messi et Neymar l'ont pris en grippe dernièrement.

Le recrutement de Luis Campos n’a clairement pas convaincu tout le monde au Paris Saint-Germain. Le dirigeant portugais ne peut pas dire que le fair-play financier l’a freiné dans ses achats car il a su dépenser des grosses sommes pour des joueurs qui apparaissent désormais comme secondaires, et peu convaincants quand ils ont du temps de jeu. Même la grosse satisfaction du début de saison qu’était Vitinha est totalement en train de disparaitre. Le Portugais se faisait virevoltant avec son touché de balle et son jeu vers l’avant, il rate désormais ses passes, perd des ballons sous pression et disparait physiquement.

Pour ne rien arranger, il s’est fait des ennemis de taille dans le vestiaire et est devenu le symbole du mercato de Luis Campos, ce qui n’est pas une bonne chose. Lors du match à Monaco où Vitinha a manqué plusieurs passes, notamment deux à destination de Neymar qui semblaient à sa portée, le Portugais s’est fait pourrir par le Brésilien pendant de longues minutes, plongeant psychologiquement dans une rencontre difficile pour lui. Et pour ne rien arranger, c’est ensuite avec Lionel Messi qu’il a eu à faire. Lors d’un contact à l’entrainement, l’Argentin n’a pas du tout aimé le coup de physique mis par son coéquipier, et lui a fait vertement savoir, renforçant la défiance de deux des stars du club à l’égard de l’ancien du FC Porto.

Danilo Pereira au secours de Vitinha

Résultat, Vitinha était au fond du trou et essaye désormais de remonter la pente. Il prend appui sur Danilo Pereira, qui ne le laisse pas tomber, et une discussion a eu lieu avec Christophe Galtier et Luis Campos pour qu’il cesse d’évoluer en faux numéro 10, où il se retrouve mal à l’aise quand il est dos au but. De quoi le relancer pour une fin de saison où le PSG va avoir besoin de joueurs de caractère mais aussi en confiance pour inverser une situation pas évidente, notamment en Ligue des Champions.