Neymar et Messi partis, un énorme sponsor lâche le PSG ‍!

Par Mehdi Lunay

Le PSG a su développer sa marque à l'international grâce à des stars du foot mais aussi des marques fortes. C'est notamment le cas de l'équipementier Jordan fondé par l'ancien basketteur. Malheureusement, Jordan ne fera plus de maillots pour le PSG après 2026.

En 2024, la bataille entre les grands clubs européens ne se limite plus au terrain de football. Elle se fait surtout en coulisses, sur le plan économique et marketing. Ces institutions sont plus que jamais des entreprises, toujours en quête de nouveaux territoires à conquérir. Sur ce plan-là, le PSG ne se débrouille pas trop mal malgré l'absence d'une ligue des champions dans l'armoire à trophées. Les Parisiens vendent bien leur maillot en Asie, en Amérique, en Afrique. Cela s'est encore plus développé quand le PSG s'est associé à la marque Jordan en 2018. L'équipementier fondé par l'ancien grand basketteur des Chicago Bulls a donné une autre dimension au PSG avec des créations uniques.

Jordan lâche le PSG pour un club anglais

Appartenant à Nike, Jordan a offert des tenues originales blanches, noires ou grenats au club parisien, en Ligue des champions le plus souvent. Si les tenues ont divisé les supporters du PSG, elles ont permis de faire exploser les ventes de maillots du club sur le plan mondial. Un partenariat juteux qui va prendre fin prochainement selon les informations de Foot Mercato. Jordan va arrêter sa collaboration avec le PSG au-delà de la saison 2025-2026. C'est un futur manque à gagner assez gênant pour le PSG.

🚨🔵🔴 #sportmarketing

▪️Clap de fin entre Jordan et le PSG. La collection 2025-26 sera la dernière collaboration entre les deux marques

▪️ aucun impact sur le deal Nike x PSG

▪️ Nike et Jordan pensent à un club de Londres 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour remplacer le PSG https://t.co/9KFcW5WZIv pic.twitter.com/oP4YHsacFA — Sébastien Denis (@sebnonda) January 12, 2024

Cette séparation s'explique officiellement par des ventes de maillots qui s'essoufflent depuis quelques mois pour Jordan au PSG. Officieusement, Jordan prend ses distances à cause d'un contexte géopolitique particulier, des contre-performances récurrentes du PSG en C1 mais surtout les départs de Lionel Messi et de Neymar du PSG. En plus, selon Foot Mercato, l'image de Kylian Mbappé dans l'opinion s'est un peu ternie. Jordan va délaisser le PSG pour s'occuper des maillots d'un autre club équipé par Nike. Ce serait un club anglais et londonien, donc soit Chelsea, soit Tottenham. Ce n'est pas la meilleure façon de débuter 2024 pour le PSG alors que, dans le même temps, celui-ci est menacé de perdre gratuitement Kylian Mbappé au prochain mercato d'été.