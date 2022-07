Neymar et Messi piègent le PSG, Paris risque l'humiliation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le PSG jouera son premier match officiel ce dimanche contre Nantes, deux dossiers agitent les coulisses. Si Paris souhaite céder Neymar, le club veut prolonger Lionel Messi. Deux stars et deux problèmes différents.

Tout nouveau, tout beau. Christophe Galtier ne se lasse pas de voir dans son effectif les stars que sont Neymar et Lionel Messi. Et samedi, pour le dernier entraînement avant le Trophée des champions à Tel-Aviv, l’entraîneur français du PSG est apparu très proche des deux joueurs. Reste que dans la pratique, l’ancien technicien de Nice le sait, la porte est grande ouverte pour Neymar si un club fait une offre capable de convaincre les dirigeants parisiens, lesquels espèrent que leur numéro 10 ne prend pas cette menace à la légère. Dans le même temps, Christophe Galtier voit également Joan Laporta et Xavi draguer de plus en plus concrètement Lionel Messi, même si aucune opération ne pourra se faire durant ce denier mois de mercato. Face à ces deux stars, Nasser Al-Khelaifi a pourtant constaté que les décisions prises ces dernières années par le PSG étaient incohérentes et il pourrait la payer cher.

Comme l’explique le quotidien sportif, du côté des responsables parisiens, on veut prolonger le contrat du sextuple Ballon d’Or jusqu’en 2024. Et cela malgré les déclarations fracassantes et permanentes des responsables du FC Barcelone, qui veulent effacer la tache laissée l’an dernier quand ils ont viré Lionel Messi. On le sait, la Pulga est liée jusqu’en 2023 avec le Paris Saint-Germain, mais il y a une clause dans le contrat qui permet de prolonger d’une saison ce contrat. Seul souci pour Nasser Al-Khelaifi, cette clause doit être validée par les deux camps, autrement dit Leo Messi doit accepter de rester un an de plus, et le PSG ne peut strictement rien lui imposer, même si les champions de France souhaitent qu’il soit là jusqu’en 2024. De quoi faire planer la menace d’un retour de Lionel Messi au Barça ou d’un départ libre aux États-Unis dans douze mois. Et cette clause met encore plus en exergue le contrat de Neymar, qui a lui eu droit à un traitement diamétralement opposé.

En effet, à l’inverse de Lionel Messi, Neymar a lui un contrat avec une saison supplémentaire que le joueur brésilien pouvait activer même si le Paris Saint-Germain ne le souhaitait pas. Et la star du PSG et de la Seleçao ne s’est pas privée de le faire en juin dernier, au moment même où le président qatari faisait clairement savoir qu’il était prêt à laisser partir Neymar. Résultat, le 1er juillet, et de sa propre volonté, Neymar s’est engagé pour une saison de plus avec le club de la capitale, l’attaquant brésilien était désormais sous contrat jusqu’en 2027 avec un contrat à 30 millions d’euros par saison. Dans la foulée de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a promis une révolution au sein du PSG, ces deux dossiers démontrent qu'il était temps que ces errements se terminent.