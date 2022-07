Neymar prolonge loin du PSG, il a carte blanche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En parallèle de sa vie de footballeur, Neymar exerce une autre activité qui lui prend de plus en plus de temps et d’énergie : le poker.

Il a souvent été reproché à Neymar de se concentrer davantage sur le poker que sur le football ces dernières années. Et pour cause, l’hygiène de vie de l’international brésilien est souvent critiquée et le poker, qu’il pratique parfois à des heures nocturnes, est englobé dans ce que Neymar doit proscrire afin de redevenir le joueur exceptionnel qu’il était au FC Barcelone. Un vœu pieu pour les dirigeants du PSG, tant Neymar semble accro à ce jeu. Dans une interview accordée à Poker Stars, le n°10 du Paris Saint-Germain a fait part de son amour du poker et a dévoilé que son objectif était de devenir joueur professionnel après sa carrière de footballeur. Au moins, Neymar a déjà une idée en tête pour son après-carrière. Ce qui n’est pas le cas de tous les footballeurs de 30 ans…

Neymar prolonge son partenariat

« Il est vrai que j'ai l'intention de devenir professionnel. Je me sens très à l'aise en jouant au poker et je pense pouvoir jouer dans des tournois majeurs après la fin de ma carrière de footballeur. J'ai commencé à jouer pendant la Coupe du monde 2014 et je suis tombé amoureux du jeu. Je joue au poker de manière agressive. Mes mains préférées sont une paire de 10 - mon numéro de maillot - et Valet-Cinq. Il y a des similitudes entre le football et le poker, dans la façon dont vous lisez votre jeu et votre adversaire, et choisissez quand attaquer. J'y jouais beaucoup à Barcelone, et nous jouons souvent au PSG. Je suis difficile à lire pour mes adversaires. La première fois que j'ai eu un chien, je l'ai appelé "Poker" car j'aime tellement ce jeu. Chaque fois que je m'assois pour jouer, mon objectif est de gagner, que ce soit avec des amis, en ligne ou dans un tournoi » a lancé Neymar, qui a prolongé son partenariat avec la marque PokerStars, et en est désormais plus que l'ambassadeur. Le joueur du PSG s'est associé à la société et à la communauté de afin de développer de nombreux projets sur des tournois, des jetons ou même des liens entre le monde du poker et ceux de l'art et de la culture. Sa créativité fascine, et pas seulement sur les terrains. La collaboration a débuté et Neymar a travaillé sur une play-list musicale de son choix dédiée aux différentes types de poker. De nombreux projets qui n'empêchent pour le moment pas Neymar de se concentrer sur sa saison au PSG en ce mois de juillet.