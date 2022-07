PSG : Messi brise le silence et gifle le Barça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone prend ses aises en draguant ouvertement Lionel Messi en vue d'un retour. C'en est trop pour l'Argentin du PSG.

Un an après l’avoir laissé partir gratuitement pour le Paris SG, le FC Barcelone tente de séduire à nouveau son légendaire numéro 10. Le président Joan Laporta, qui venait d’arriver en poste et a participé au départ inattendu de Lionel Messi, drague de plus en plus ouvertement l’Argentin. Il faut dire que le club catalan ne peut plus vraiment justifier cette non-prolongation du septuple Ballon d’Or pour des raisons financières, sachant qu’il enregistre de nombreuses recrues de prestige comme Robert Lewandowski encore récemment. Ainsi, le club espagnol a de nouveau les moyens de ses ambitions et il le démontre publiquement. Aux prises de paroles répétées de Joan Laporta, s’est succédée cela de Xavi, qui a confirmé qu’avoir Lionel Messi sous ses ordres était un rêve, mais qu’il était pour l’heure impossible d’aller plus loin que ça puisque le gaucher a encore un an de contrat avec le PSG. Et le club français rêve de l’emmener encore plus loin avec une prolongation d’une saison.

Le Barça rappelé à l'ordre par le clan Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Mais pour le moment, l’exercice 2022-2023 vient de débuter et ce n’est pas l’heure de parler prolongation de contrat. Ni retour au FC Barcelone. Selon le média espagnol Don Balon, Lionel Messi et son entourage sont toujours fâchés contre le FC Barcelone en raison de cette fin en eau de boudin. L’Argentin a son caractère bien trempé et il a tenu à faire passer un message au sein du club catalan : celui d’arrêter de parler de lui. Surtout que Messi n’est pas dupe, si Joan Laporta aborde son cas régulièrement, c’est aussi pour flatter l’égo des supporters et assurer que l’été prochain, un retour d’ampleur allait être possible grâce à lui. Don Balon précise que le fait de jouer du violon un an après l’avoir poussé dehors ne passe pas, et le joueur du PSG a fait comprendre qu’il aimerait désormais que le Barça n’aborde plus son cas, et que chacun se concentre sur le terrain.

Lionel Messi concentré sur sa saison au PSG

Get you someone who looks at you the same way Mukiele looks at Messi 😍 pic.twitter.com/XD2o4z9EOR — 433 (@433) July 27, 2022

Une preuve en tout cas que le FC Barcelone s’emballe pour pas grand chose, et qu’un retour en Espagne n’est pour l’heure pas du tout envisagé par Lionel Messi. Beaucoup de choses peuvent se passer d’ici un an, mais la priorité du numéro 30 du PSG va à son club et à la préparation de la Coupe du monde à venir au Qatar, qui sera très vraisemblablement sa dernière. Et cette situation convient parfaitement aux dirigeants parisiens, qui sont ravis de voir un Lionel Messi concentré sur ce qu’il fait de mieux, alors sa deuxième saison au Paris SG est attendue avec impatience.