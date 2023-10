Neymar et Messi, le PSG a vécu l'enfer ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar dit avoir vécu un enfer au PSG avec Lionel Messi. Une déclaration qui ne passe pas, sachant à quel point le Brésilien a mis la mauvaise ambiance et de la mauvaise volonté pour empêcher Paris d'être au meilleur niveau possible.

« Il est allé au paradis avec l’Argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l’enfer, nous avons vécu l’enfer, lui et moi ». Pour sa première prise de parole publique au sujet de son départ du PSG, Neymar n’a pas déçu et a tapé sur le club de la capitale et le traitement qu’il y a reçu. Le Brésilien ne s’est jamais totalement senti à l’aise à Paris, demandant à quitter le club seulement deux ans avant son arrivée au cours du plus gros transfert de l'histoire du football. Mais cela ne l’a pas empêché de rester six ans, et de signer une luxueuse prolongation de contrat en 2021, rendant tout départ quasiment impossible en dehors d’une offre lunaire d’Arabie Saoudite, qu’il a fini par accepter l’été dernier. Une fin ratée à l’image de son passage en Ile-de-France aux yeux de Daniel Riolo, absolument sans pitié avec la star brésilienne au moment de faire le bilan de ses années parisiennes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Pour le consultant de RMC, rien n’a jamais marché et seules quelques performances sportives d’exceptions ont permis de rappeler que Neymar aurait pu être un grand joueur qui marque l’histoire. Ce ne fut pas le cas, notamment en raison de son attitude, son manque de professionnalisme et son je-m’en-foutisme qui ont plombé sa carrière au final. Et pour remettre les choses à leur place, Daniel Riolo explique bien pour Colin Interview que c’est le PSG qui a vécu l’enfer avec l’ancien barcelonais pendant toutes ses années. « Neymar et Messi ont fait énormément de mal à l’institution. Neymar, son histoire est moisie avec le PSG. Donc venir dire qu’il a vécu l’enfer, c’est juste dégueulasse. Je suis tellement content qu’il soit partie », a souligné l’intervenant de l’After Foot, pour qui pas grand monde au sein du club, et même parmi les joueurs ne regrette Neymar.

Le vestiaire libéré par le départ de Neymar

« C’était tellement gangrène dans le vestiaire. Tellement de joueurs ne pouvaient plus voir sa tronche. Franchement, c’est une libération. Ce gars-là ne s’est jamais senti à l’aise ici, à part dans les soirées ou chez lui à Bougival. Le reste du temps, il voyageait quasiment trois fois par semaine à Barcelone, c’est sa ville. Tu ne retiens pas avec l’argent. C’est comme si ta femme veut se barrer, et tu lui offres des bijoux tous les jours, c’est une mentalité d’il y a un siècle ça. Et ses déclarations, elles sont dégueulasses, car la mentalité de ce joueur a toujours été sujette à caution. Moi je n’ai jamais aimé ce joueur humainement. Footballistiquement, il lui est arrivé de faire des grands matchs où il m’a fait kiffer. Mais par ailleurs, il ne faisait pas attention à sa carrière professionnelle. C’est comme s’il n’en avait rien à foutre. Et aujourd’hui, la preuve il termine en Arabie saoudite où il est allé pour l’oseille », a souligné Daniel Riolo, pour qui il ne fait plus aucun doute que la présence de Neymar a fait beaucoup de mal au PSG, et a peut-être empêché le club de la capitale d’évoluer dans une ambiance sereine et studieuse ces dernières années. Voilà qui peut expliquer pourquoi Kylian Mbappé a aussi tant insisté pour que le PSG lâche Neymar cet été.