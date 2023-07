Neymar et le PSG ont voulu piéger L'Equipe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette semaine, le quotidien L'Equipe a affirmé que Neymar n'était pas encore certain de commencer la saison, le joueur brésilien étant loin d'être dans une forme optimale. Pourtant, le numéro 10 du PSG apparaissait en grande forme vendredi à l'entraînement.

Comme prévu, Neymar est revenu lundi dernier au nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy, la star brésilienne ayant quitté son pays après quelques semaines agitées. L’attaquant était d’autant plus attendu qu’il avait avec lui un préparateur physique, l’opération à la cheville subie par le joueur ayant obligé les dirigeants parisiens à suivre très précisément sa récupération. Sauf que le soir et la nuit, Neymar n'avait pas son préparateur avec lui et on l'a vu plusieurs fois dans un état assez fatigué, sans même parler de ses déboires conjugaux qui l'ont obligé à s'excuser auprès de sa compagne enceinte.

Une vidéo sur Neymar qui ne doit rien au hasard

Mais, en milieu de semaine, L’Equipe a alerté les supporters du PSG en assurant que Neymar était loin de pouvoir reprendre la compétition et que son retour devrait être décalé de quelques semaines. Pour les nombreux supporters de l’ancien Barcelonais, c’était une douche froide et bien vite le quotidien sportif était accusé d’être anti-Neymar. Et, vendredi, les champions de France ont étayé cette thèse en diffusant une vidéo dans laquelle le Brésilien était mis en valeur à l’entraînement. De quoi rassurer les fans de Ney et de laisser entendre que tout ce qui s'écrivait sur ce dernier était totalement faux. Mais, ces images n'étaient pas le fruit du hasard puisque Paris était au courant de ce qui se préparait et voulait déjà contrecarrer un papier à venir dans L'Equipe.

Ce samedi, le quotidien sportif consacre un long article à Neymar et si la vidéo du joueur a été diffusée, c’est justement parce que le PSG le savait et voulait contrer ce qu’allaient écrire les deux journalistes qui travaillaient sur ce dossier. Car L’Equipe persiste et signe, celui qui est arrivé il y a maintenant six ans à Paris pour 222 millions d’euros, n’est pas revenu en forme de ses chaotiques vacances au Brésil. « La silhouette semble encore épaisse. Paris estime que le joueur pourrait reprendre progressivement avec le groupe dès la semaine prochaine (...) Un optimisme pas partagé par tous en interne au vu notamment des impressions - au mieux laborieuses - laissées par le joueur lors des tests physiques de début de semaine. Notamment sur son volume de courses », estime le média spécialisé, qui révèle que du côté du Paris Saint-Germain, on pense toujours à un retour fin août ou début septembre pour celui qui pourrait être la seule star des Champions de France si Kylian Mbappé doit partir.