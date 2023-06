Neymar et le miracle médical, le PSG est sauvé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Actuellement blessé, Neymar est poussé vers la sortie par le PSG mais pour l’heure, rien n’indique que l’international brésilien, timidement convoité par quelques clubs de Premier League, trouvera une porte de sortie cet été.

Avant sa blessure, Neymar réalisait une saison pleine avec le Paris Saint-Germain. Auteur de 18 buts et 17 passes décisives en 29 matchs disputés, le Brésilien était en train de prouver qu’il pouvait s’imposer comme un joueur aussi génial que régulier dans la capitale française. Une fois de plus, les blessures ont toutefois eu raison de Neymar. Opéré à la cheville, l’international auriverde devrait pouvoir être avec le groupe à la reprise de l’entraînement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

La saison prochaine pourrait donc être celle du « Ney », à condition qu’il soit toujours au PSG à la fin du mercato estival. Luis Campos rêve de le vendre depuis plus d’un an et plusieurs clubs de Premier League dont Newcastle, Chelsea ou encore Manchester United surveillent sa situation. Le joueur de son côté n’est absolument pas pressé de partir. Il se sent bien à Paris, où il joue dans un championnat du top 5 européen, dispute la Ligue des Champions et bénéficie pour ne rien gâcher d’un salaire colossal.

Neymar sauvé par son opération de la cheville

Chez la majorité des supporters, on est plutôt sur la ligne de Luis Campos, à espérer un départ de Neymar. Ce n’est pas l’avis du journaliste Régis Testelin. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, il s’est plutôt dit pour que Neymar reste au PSG, ce qui ne sera pas de trop selon lui avec le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami et le potentiel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

« Neymar au PSG, j’y crois, j’y ai toujours cru. En effet il est très irrégulier, très en vue dans les faits divers. Mais je trouve qu’il a un talent monstrueux, je crois en son opération à la cheville. Je crois qu’il a été beaucoup embêté par cette blessure et sa cheville a enfin été réparée. Je pense qu’il a 31 ans, il n’est pas du tout fini, il a encore plein de belles années devant lui. Il va être libéré par le départ de Messi et peut-être par celui de Mbappé, il va incarner le projet du PSG à lui seul et je crois qu’il n’est pas trop mal à Paris » a analysé le journaliste de L’Equipe. Ce dernier mise donc beaucoup sur l'opération de la cheville décidée au printemps dernier, et qui a une nouvelle fois éloigné le Brésilien des terrains de football. Avec un physique à 100 %, l'espoir est en effet réel de voir enfin l'ancien prodige de Santos répondre aux attentes. Reste maintenant à voir si Neymar restera dans la capitale française et s’il parviendra enfin à s’imposer sur le long terme comme un joueur majeur du PSG.